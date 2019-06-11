غرة جويلية 2019 : تفعيل اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في ملفات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة

Mardi 11 Juin 2019



وات

- ينطلق نشاط اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في ملفات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة يوم غرة جويلية 2019 ، وفق ما أكده اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة، وزير النقل هشام بن أحمد.وقال بن احمد، في كلمه له خلال يوم تحسيسي نظمته الوكالة الفنية للنقل البري، ان هذا التنقيح الذي الذي أدخل على بالأمر عدد 142 لسنة 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها، يندرج في اطار الإهتمام الذي أولاه الدستور الى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.وبين أن التنقيح ستيتح تقليص مدة النظر في الملفات المقدمة للحصول على رخص السياقة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تترواح حاليا ما بين 16 و18 شهر .واضاف بن احمد ان ادراج التعديلات القانونية على هذا الأمر ستجنب ذوي الاحتياجات الخاصة من التنقل الى العاصمة للمثول امام اللجنة المختصة للاعاقات المؤهلة لمنحهم رخص السياقة والتي ستلعب ، من الآن فصاعدا، دور الحكم في صورة الاعتراض على قرار اللجان الجهوية للاعاقات.وبين بن احمد ان وزارة النقل ووزراة الصحة تعكفان على مراجعة الأمر الحكومي الصادر يوم 6 اوت 2002 والمتعلق بقائمة الإعاقات والأمراض التي تتطلب تهئية خاصة للعربات و / أو حمل واستعمال السائق لآلات وأعضاء اصطناعية او اي اعاقات تتطلب راى اللجنة المختصة للاعاقات.وقال بن احمد ، في حديث موجه الى عدد من الجمعيات المشاركة في اليوم التحسيسي، انه ستتم زيادة فترة صلاحية رخصة القيادة بالنسبة الى اللأشخاص ذوي الاعاقة السمعية، من 3 سنوات حاليا الى 5 سنوات بداية من شهر جويلية 2019 بعد التشارو مع الأطراف المعنية.وبين بن احمد في تصريح لـ(وات) انه تم توجيه منشور الى شركات النقل ينص على ضرورة ادراج شرط توفير المعدات الضرورية لصعود ونزول الاشخاص من ذوي الاعاقات عند طرح طلبات العروض لشراء الحافلات.وبين الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري جمال بالطيب في تصريح لـ(وات) ان الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قدموا طلباتهم الى اللجنة المختصة بالاعاقات ستتم دعوتهم من طرف اللجان الجهوية للمثول امامها علما وان كل ولاية لها لجنة جهوية مكلفه بمنح رخص السياقة او ادخال تغيرات على العربات.