النائبة يمينة الزغلامي تؤكد وجود ملف فساد يتعلق بمصب النفايات ببرج شاكير

Mardi 11 Juin 2019



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- أثارت النائبة يمينة الزغلامي (حركة النهضة) مسألة تعرّض مصب النفايات ببرج شاكير الى حريق مساء الأربعاء 5 جوان 2019، وما تخفيه من "ملف فساد كبير وكبير جدا يتعلق بقطاع النفايات".وتوجّهت النائبة إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، متسائلة بشأن تقديم الوزارة لقضية عدلية في الغرض من عدمه، مشيرة إلى أن التحقيقيات، التي تقوم بها الفرقة العدلية في هذا الخصوص جاءت بناء على شكاية تقدم بها والي تونس.ودعت الزغلامي وزير البيئة إلى الكشف عن كل ملفات الفساد المتعلقة بمجال النفايات وبوزارة البيئة عموما مضيفة "سيما بعد الحكم بالسجن بخمس سنوات على أحد المستشارين بالوزارة وهو ما يعتبر خطوة لفتح كل ملفات الفساد بالوزارة".وخصصت هذه الجلسة لمناقشة مشـروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير، بمبلغ قدره 75 مليون أورو، للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن.ويندرج هذا البرنامج في إطار تجسيم توجهات مخطط التنمية 2016- 2020 المتعلقة بقطاع التطهير وذلك من خلال إنجاز شبكات تطهير جديدة وتعصير وإعادة تهيئة شبكات قديمة ب33 مدينة توجد ب19 ولاية مختلفة.وتقدر كلفة البرنامج الجملية ب150 مليون أورو أي ما يعادل 500 مليون دينار تونسي (دون اعتبار الأداءات) سيقع تمويلها بالتناصف بين البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.