المكّي لياسين العياري : الإدانات المسبقة بعد الاستماع لطرف واحد امر مخلّ و لا يخدم غير الاثارة التي عانت منها البلاد

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر القيادي عن حركة النهضة ،النائب عبد اللطيف المكي رئيس لجنة الأمن و الدفاع بمجلس نواب الشعب ،على حسابه الشخصي فايسبوك ،توضيحا ردّ فيه على إدعاءات النائب ياسين العياري الذي نشر تدوينة قال فيها و أنه خلال جلسة علنية مفتوحة للعموم و الصحافة للجنة الامن و الدفاع في مجلس النواب قد إستمع لإتهامات خطيرة في علاقة بكمال اللطيف تورط قيادات أمنية في الدعارة و شبكات مشبوهة على علاقة بالداخلية ،داعيا عبد اللطيف المكي بإعتباره رئيس اللجنة إلى توضيح ما ورد في هذه الجلسة .
و في تفاعله مع تدوينة العياري ،نشر المكي توضيحا قال فيه
'استمعت لجنة الامن و الدفاع بالامس الى جمعيتين أصوات نساء و سند و الاخيرة هي جمعية امنيين و قد تقدمت بتشكيات و استمعنا اليها و بصفة اللجنة مؤتمنة على كل القطاع و عن سمعة مؤسسات الدولة كما هي مؤتمنة على تشكيات الافراد و المجموعات كمواطنين و موظفين فإنها لا تكتفي بسماع جهة واحدة و لا بالرواية الشفاهية خاصة ان ما قدم من تشكيات كان محل نظر التفقدية بالوزارة و بالتالي فيه رؤية أخرى و لذلك ارتأت اللجنة المطالبة بمدها بالوثائق و التشكيات مكتوبة لتنظر فيها و ترى ما ستفعله و سيكون بالتأكيد استماع راي الوزارة من اولويات ذلك
بدون هذا الحرص المنهجي و الأخلاقي لا يمكن فهم الحقيقة و لا تقديم معالجة و يعتبر الدخول في استنتاجات و إدانات مسبقة بعد الاستماع لطرف واحد امر مخل و لا يحدث غير الاثارة التي عانت منها البلاد خاصة في القضايا الحساسة "
و في تفاعله مع تدوينة العياري ،نشر المكي توضيحا قال فيه
'استمعت لجنة الامن و الدفاع بالامس الى جمعيتين أصوات نساء و سند و الاخيرة هي جمعية امنيين و قد تقدمت بتشكيات و استمعنا اليها و بصفة اللجنة مؤتمنة على كل القطاع و عن سمعة مؤسسات الدولة كما هي مؤتمنة على تشكيات الافراد و المجموعات كمواطنين و موظفين فإنها لا تكتفي بسماع جهة واحدة و لا بالرواية الشفاهية خاصة ان ما قدم من تشكيات كان محل نظر التفقدية بالوزارة و بالتالي فيه رؤية أخرى و لذلك ارتأت اللجنة المطالبة بمدها بالوثائق و التشكيات مكتوبة لتنظر فيها و ترى ما ستفعله و سيكون بالتأكيد استماع راي الوزارة من اولويات ذلك
بدون هذا الحرص المنهجي و الأخلاقي لا يمكن فهم الحقيقة و لا تقديم معالجة و يعتبر الدخول في استنتاجات و إدانات مسبقة بعد الاستماع لطرف واحد امر مخل و لا يحدث غير الاثارة التي عانت منها البلاد خاصة في القضايا الحساسة "
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Par:Hassen (Tunisia )
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