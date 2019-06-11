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لقاء الشاهد بميركل: تنويه بتميز العلاقات بين تونس وألمانيا

Mardi 11 Juin 2019

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد على هامش الاحتفال بمائوية منظمة العمل الدولية بعد ظهر اليوم بجنيف، المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, اكد الجانبان على ان علاقات التعاون بين المانيا وتونس على احسن ما يرام في جميع المجالات السياسية والاقتصادية.
كما نوّه الطرفان بتميز العلاقات السياسية التي تجمع البلدين خاصة انه يوجد تبادل مكثف للزيارة بين مسؤولي البلدين.


وشدّد كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تطابق وجهات النظر فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بمعالجة الأوضاع في كل من ليبيا والجزائر.

  
  
     
  
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