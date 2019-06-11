''تلنات العربية'': شركة تونسية سعودية جديدة

Mardi 11 Juin 2019



وات

- وقّعت مجموعة "تلنات القابضة" مع شركة "الشرق الأوسط لصناعة كابلات الألياف البصريّة" السعوديّة عمليّة إنشاء مؤسّسة مشتركة مع العربية السعودية تحت تسمية "تلنات العربية" وذلك في إطار استراتيجية نمو المجموعة على الصعيد الدولي.وأشار بلاغ أصدرته هيئة السوق المالية، أمس الإثنين، أن شركة المحاصة هذه تمثل شراكة يعود نصفها لتلنات فيما يمتلك الشريك السعودي النصف الثاني.كما أفاد، المصدر ذاته، أن مجال نشاط شركة "تلنات العربية" سيكون التكنولوجيات الحديثة في مجالات شبكات الاتصالات الأرضية والفضائية والأقمار الصناعية والطائرات دون طيّار.ويندرج هذا النشاط، أيضا، في إطار استراتيجية الحكومة السعودية "رؤية 2030" وسيتم توجيهه الى السوق السعودية الى جانب منطقة الشرق الأوسط.