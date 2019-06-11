رئيس الحكومة يبحث مع نظيريه الروسي القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية

Mardi 11 Juin 2019



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بحث رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، صباح الثلاثاء، بقصر منظمة الأمم بجنيف مع رئيس وزراء روسيا الاتحادية ديمتري مدفيديف، سبل تطوير العلاقات بين البلدين ودفع التعاون بينهما لى الصعيد الاقتصادي والأمني والتجاري والسياحي.وتم خلال اللقاء المنعقد على هامش ترؤس يوسف الشاهد وفد تونس المشارك في فعاليات الدورة 108 لمؤتمر منظمة العمل الدولية، التركيز على أهمية الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين والمشاورات السياسية المشتركة فضلا عن إبراز أهمية تعزيز الاطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية بين البلدين.كما تطرق مسؤولا البلدين إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودفع الاستثمار والتبادل التجاري بينهما وخاصة دعم القطاع السياحي في تونس من خلال التشجيع على اختيار تونس كوجهة سياحية للسوق الروسية.كما أتى اللقاء على أهمية نتائج عمل اللجنة العليا المشتركة الاقتصادية المنعقدة بتونس من 24 إلى 26 أفريل الماضي.وقد كان في استقبال رئيس الحكومة لدى حلوله بمقر الأمم المتحدة بجنيف كل من مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة بجنيف والأمين المساعد لمنظمة العمل الدولية موسى عمارو.ويشارك في أشغال الدورة 108 لمؤتم منظمة العمل الدولية الذي تنعقد خلاله الاحتفال بمائوية المنظمة التي تتواصل أشغاله من 10 إلى 21 جوان الجاري تحت شعار " بناء مستقبل عمل لائق" العديد من رؤساء الدول والحكومات و5700 مندوب حكومي ورب عمل ومستخدم من 187 دولة عضو في المنظمة.وسيبحث المؤتمر على مدى 12 يوما، التحولات العميقة التي يشهدها عالم العمل، والعدالة الاجتماعية فضلاً عن العنف والتحرش في مكان العمل فضلا عن إعلان الذكرى المئوية.ومن المنتظر أن يقدم إعلان الذكرى المائوية أجوبة على الاشكاليات المطروحة في عالم العمل من قبل التكنولوجيات الجديدة ، بما في ذلك المنصات الرقمية، وكذلك تغير المناخ والعولمة والنمو الديمغرافي، وفق ما ذكرت منظمة العمل الدولية.وسيعرف الملتقى حضور الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوريتيس، في اليوم الاخير من المؤتمر حيث سيلقي كلمة سيليها اعتماد نتائج مختلف اللجان.