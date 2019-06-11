الحمامات عاصمة الشباب المتوسطي من 9 الى 16 جوان

Mardi 11 Juin 2019



وات

- ستكون مدينة الحمامات عاصمة للشباب المتوسطي باحتضانها اعمال الدورة السابعة للجامعة المتوسطية "الشباب والمواطنة الكونية" التي سيكون محورها " الشباب والعدل" والتي تنتظم بمشاركة قرابة 200 شاب من 52 بلدا متوسطيا وبمساهمة منظمات دولية واقليمية.المدير العام للمرصد الوطني للشباب فؤاد العوني ابرز في تصريح لمراسل /وات/ بالجهة على هامش افتتاح اعمال الدورة السابعة للجامعة المتوسطية اليوم بالحمامات "ان الجامعة المتوسطية تشكل فضاء متميزا للتلاقي بين شباب ضفتي المتوسط وللتحاور حول جملة من القضايا ذات العلاقة بالشأن الشبابي عموما" .وبين ان التطرق الى هذه القضايا سيتم في اطار مجموعة هامة من ورشات العمل التي ستعنى بالخصوص بمواضيع تشمل "المشاركة السياسية للشباب" و "الشباب وتحقيق الاهداف الانمائية" و "الشباب والسلم والعدل".واشار الى ان الجامعة المتوسطية فرصة هامة للتشبيك الشبابي بهدف دفع تبادل التجارب والخبرات والمقاربات الشبابية بين الدول وبين الخبراء وبين الشباب انفسهم والفاعلين في الشان الشبابي .واوضح العوني ان لقاء الحمامات باحتضانه لشباب ينشط في الحقل الجمعياتي ولمجموعة من الخبراء من 12 منظمة اقليمية ودولية سيسعى للوصول الى جملة من المخرجات التي يمكن الاستئناس بها لبناء البرامج الاقليمية والدولية التي يمكن ان تكون ارضية لبناء اسس الحوار الشبابي المتوسطي والتي يمكن ان تشكل دافعا للتعاون والشراكة من اجل بناء مستقبل جديد يضطلع فيه الشاب بدور فعال .مستقبل للشاب فيه مكان .و تنتظم الجامعة المتوسطية للشباب في اطار الشراكة بين المرصد الوطني للشباب ومجلس شمال جنوب بمجلس اوروبا ومع العديد من المنظمات الدولية والاقليمية ومن بينها بالخصوص برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة البحث على ارضية مشتركة ومجلس الشباب الكاتالوني و المجلس الشبابي والمجلس البريطاني ونموذج الاتحاد الافريقي.وجدير بالاشارة ان شبكة جامعات الشباب والمواطنة الكونية التي انشئت سنة 2011 هي فضاء مشترك وغير رسمي يعمل على تعزيز الحوار والتعاون بشان القضايا المتعلقة بالشباب على المستوى الاقليمي والدولي.وتشجع الشبكة على تحديد جدول اعمال مشترك وتنفيذ اجراءات مشتركة لتعزيز المشاركة الديمقراطية والمواطنة الكونية للشباب والمساهمة في نشر المبادئ والقيم والمعايير الكونية لمجلس اوروبا وخطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2020/2030.