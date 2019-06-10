المكتب السياسي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي يدعو المجلس الوطني للحزب إلى الإنعقاد يوم 16 جوان للخوض في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة

Lundi 10 Juin 2019
وات - قرّر المكتب السياسي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي (أحد مكونات الجبهة الشعبية)، دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الإنعقاد يوم الأحد 16 جوان 2019، لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.
وتأتي هذه الدعوة، وفق بلاغ لحزب الطليعة، اليوم الإثنين، في أعقاب اختتام اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد بشكل مفتوح منذ 26 ماي الماضي.
وكان النائب والقيادي بالحزب، أحمد الصديق، أعلن يوم 28 ماي 2019 استقالته من رئاسة كتلة الجبهة الشعبية، وذلك "لاستحالة استمراره في الإضطلاع بدوره بسبب ما وصل إليه الأمر داخل الجبهة الشعبية وانعكاس ذلك على الكتلة"، وفق ما ذكره المكتب السياسي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي.
يُذكر أن 9 نواب من كتلة الجبهة أودعوا يوم 28 ماي الماضي استقالاتهم بمكتب مجلس النواب وهم هيكل بلقاسم وعبد المومن بالعانس وشفيق العيادي ونزار عمامي وزياد لخضر ومنجي الرحوي وفتحي الشامخي وأيمن العلوي ومراد الحمايدي.
وتأتي هذه الدعوة، وفق بلاغ لحزب الطليعة، اليوم الإثنين، في أعقاب اختتام اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد بشكل مفتوح منذ 26 ماي الماضي.
وكان النائب والقيادي بالحزب، أحمد الصديق، أعلن يوم 28 ماي 2019 استقالته من رئاسة كتلة الجبهة الشعبية، وذلك "لاستحالة استمراره في الإضطلاع بدوره بسبب ما وصل إليه الأمر داخل الجبهة الشعبية وانعكاس ذلك على الكتلة"، وفق ما ذكره المكتب السياسي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي.
يُذكر أن 9 نواب من كتلة الجبهة أودعوا يوم 28 ماي الماضي استقالاتهم بمكتب مجلس النواب وهم هيكل بلقاسم وعبد المومن بالعانس وشفيق العيادي ونزار عمامي وزياد لخضر ومنجي الرحوي وفتحي الشامخي وأيمن العلوي ومراد الحمايدي.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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