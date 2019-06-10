''الهايكا'' تقرر منع توظيف وسائل الإعلام في جمع التبرعات وحصر إسناد إجازات إحداث القنوات الدينية على الإعلام العمومي

Lundi 10 Juin 2019
وات - أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بأنّها اتخذت في اجتماع مجلسها الدوري، اليوم الإثنين، جملة من القرارات حول مسألة توظيف وسائل الإعلام في جمع التبرعات وفي شأن إسناد إجازات الإعلام الديني إضافة إلى استعمال القرآن الكريم والأحاديث النبوية في الاتصال التجاري.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنّ مجلسها قرّر بخصوص تنظيم التبرّعات في وسائل الإعلام إضافة فصل جديد في القسم الثالث من كراس الشروط بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمضامين الإعلامية يقضي بمنع توظيف القنوات التلفزية والإذاعية في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا.
ولفتت إلى أنّها خوّلت لمؤسسات الاتصال السمعي البصري في حالات استثنائية امكانية جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة، مع الالتزام بعدم إظهار هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ومنع إظهار الأطفال أو الكشف عن هويّتهم بما يمس من مصلحتهم الفضلى.
وأكّدت الهايكا أنّ مجلسها قرّر أيضا حصر إسناد إجازات إحداث واستغلال القنوات التلفزية والإذاعية الدينية على الإعلام العمومي دون سواه، مضيفة أنّه استنادا إلى تقارير مرصد الهيئة وتحسّبا لظاهرة تفشي استعمال الدين في الإشهار، أفضت مداولات المجلس إلى منع توظيف آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية في الاتصال التجاري.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنّ مجلسها قرّر بخصوص تنظيم التبرّعات في وسائل الإعلام إضافة فصل جديد في القسم الثالث من كراس الشروط بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمضامين الإعلامية يقضي بمنع توظيف القنوات التلفزية والإذاعية في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا.
ولفتت إلى أنّها خوّلت لمؤسسات الاتصال السمعي البصري في حالات استثنائية امكانية جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة، مع الالتزام بعدم إظهار هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ومنع إظهار الأطفال أو الكشف عن هويّتهم بما يمس من مصلحتهم الفضلى.
وأكّدت الهايكا أنّ مجلسها قرّر أيضا حصر إسناد إجازات إحداث واستغلال القنوات التلفزية والإذاعية الدينية على الإعلام العمومي دون سواه، مضيفة أنّه استنادا إلى تقارير مرصد الهيئة وتحسّبا لظاهرة تفشي استعمال الدين في الإشهار، أفضت مداولات المجلس إلى منع توظيف آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية في الاتصال التجاري.
2 de 2 commentaires pour l'article 183697
En continu
- 14:39 عيّنة من إعلام تونس !
- 11:37 درجات الحرارة في ارتفاع
- Hier 21:57 البرتغال تتوّج ببطولة دوري الأمم الأوروبية
- Hier 20:31 سبب ترحيل بعثة الإذاعة والتلفزة من كرواتيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:05
|19:40
|16:10
|12:26
|04:59
|03:04
|
21°
|21°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|21°-19
|28°-20
|29°-21
|32°-22
|39°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 86 761) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 381) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 502) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 087) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 018) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 42 011) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 41 460) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 40 028) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 387) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 637) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 206) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 631) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 365) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 912) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 517) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 958) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 505) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 471) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 321) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 30 003) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: التوقيع رسميا على مشاركة تونس في التظاهرة الكونية ''إكسبو دبي 2020''