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''الهايكا'' تقرر منع توظيف وسائل الإعلام في جمع التبرعات وحصر إسناد إجازات إحداث القنوات الدينية على الإعلام العمومي

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
وات - أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بأنّها اتخذت في اجتماع مجلسها الدوري، اليوم الإثنين، جملة من القرارات حول مسألة توظيف وسائل الإعلام في جمع التبرعات وفي شأن إسناد إجازات الإعلام الديني إضافة إلى استعمال القرآن الكريم والأحاديث النبوية في الاتصال التجاري.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنّ مجلسها قرّر بخصوص تنظيم التبرّعات في وسائل الإعلام إضافة فصل جديد في القسم الثالث من كراس الشروط بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمضامين الإعلامية يقضي بمنع توظيف القنوات التلفزية والإذاعية في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا.


ولفتت إلى أنّها خوّلت لمؤسسات الاتصال السمعي البصري في حالات استثنائية امكانية جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة، مع الالتزام بعدم إظهار هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ومنع إظهار الأطفال أو الكشف عن هويّتهم بما يمس من مصلحتهم الفضلى.

وأكّدت الهايكا أنّ مجلسها قرّر أيضا حصر إسناد إجازات إحداث واستغلال القنوات التلفزية والإذاعية الدينية على الإعلام العمومي دون سواه، مضيفة أنّه استنادا إلى تقارير مرصد الهيئة وتحسّبا لظاهرة تفشي استعمال الدين في الإشهار، أفضت مداولات المجلس إلى منع توظيف آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية في الاتصال التجاري.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 183697

MedTunisie  ()  |Lundi 10 Juin 2019 à 20h 29m |           
احتكار الدين خط احمر في نظام غير ملتزم بالثوابت الشرعية .. و في دولة تقدم في برامجها التعليمية الرقص و الغناء و التعبيير الجسماني على القرآن

Juriste7  ()  |Lundi 10 Juin 2019 à 20h 24m |           
الهايكا تضيق في حرية الاعلام بدعوى تنظيم القطاع. هزلت لهاته التراتيب اللادستورية



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