صفاقس: الشروع في تسليم البطاقات الذكية للمنتفعين بخدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض

Lundi 10 Juin 2019



وات

- تم، اليوم الاثنين، بمركز الصندوق الوطني للتأمين على المرض فرع صفاقس الشمالية، الشروع في تسليم البطاقات الالكترونية "لاباس" للمواطنين، والتي تمت برمجة تسليمها بمعدل 100 بطاقة يوميا إلى موفى السنة الحالية موعد دخولها حيز الاستغلال، بحسب رئيس مركز الصندوق الوطني للتأمين على المرض بصفاقس الشمالية مكرم شقرون.وأوضح شقرون، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن هذه البطاقة الذكية تهدف الى رقمنة المعاملات، وتسهيلها، وتقليص آجال الخدمات بين مختلف الاطراف المتداخلة وهي الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدو الخدمات الصحية والمواطنون عبر هذه الهوية الالكترونية، ملاحظا ان الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعد أول ادارة تونسية تبادر برقمنة معاملاتها، على حدّ قوله.وأضاف أن المراكز الاخرى للصندوق الوطني للتأمين على المرض بصفاقس وعددها 7، ستشرع بدورها، بداية من الاسبوع القادم، في توزيع البطاقات الالكترونية على المواطنين إلى غاية موفى السنة الجارية، حيث من المتوقع يتم بجهة صفاقس تسليم حوالي 250 ألف بطاقة الكترونية.