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منوبة: تمديد خط الحافلة رقم 93 الى حي ترجمان في وادي الليل

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
وات - أعطيت صبيحة اليوم بمعتمدية وادي الليل إشارة انطلاق أول سفرة لخط نقل عمومي يربط حي الترجمان بالمحطة النهائية للمترو الخفيف خير الدين على مستوى المركب الجامعي بمنوبة وذلك بعد اتخاذ المصالح الجهوية بالتنسيق مع الادارة الجهوية للنقل وشركة نقل تونس قرار تمديد خط الحافلة رقم 93 إلى الحي وفكّ عزلة المنطقة وتحسين خدمات النقل التي سيستفيد منها حوالي 3500 ساكن .

ويدعم هذا الخطّ الذي افتتحه والي منوبة احمد السماوي بحضور رئيس بلدية وادي الليل وممثلي شركة نقل تونس منظومة النقل الجماعي بالحي الذي عانى لسنوات عزلة تامة بسبب حالة الطرقات التي تمت تهيئتها مع تحسين البنية التحتية للحي في 2015 إضافة وبلغت كلفته في إطار مشروع شمل أيضا منطقة صنهاجة بكلفة جملية بلغت 7 ملايين دينار في إطار البرنامج الوطني لتأهيل وإدماج الأحياء السكنية .


وسيؤمّن الخط سفرة كل خمسين دقيقة على أن تنطلق أولى سفراته من الحي على الساعة الخامسة صباحا حسب مصالح الشركة التي كانت قد أشرفت سابقا على معاينة مسار الحافلة ومكان تركيز نقطة بيع التذاكر وذلك في انتظار تركيز محطة للركاب .
وقد طالب عدد من أهالي وادي الليل في الاطار ايضا بتمديد خط حافلة النقل العمومي "44 د" الرابطة بين اريانة ووادي الليل وذلك الى حي الورد 2 وتحديدا نهاية الخط 58 وذلك لتيسير عملية تنقل العاملين بالمنطقة الى مقرات عملهم في أريانة.

ودعوا أيضا خلال لقائهم بوالي الجهة اليوم ومعتمد المنطقة إلى ضرورة ربط المنطقة أيضا بأحد شواطئ ولاية بنزرت باعتبارها الاقرب الى الجهة وذلك عبر خطّ مباشر يمكن العائلات محدودة الدخل والمتوسطة الامكانيات من فرصة الاستجمام وقضاء عطلة الصيف.

  
  
     
  
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