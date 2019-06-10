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هيئة الإنتخابات.. التمديد في آجال قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات التشريعية والرئاسية

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
وات - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين أنه تم التمديد في آجال قبول الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 من 10 جوان إلى غاية 21 جوان 2019 .

وأوضحت في بلاع لها أنّ ملفات الترشح توجّه إلى مقرّ الهيئة الكائن بنهج جزيرة سردينيا عدد 5 -ضفاف البحيرة 1053 تونس- الجمهورية التونسية، بواسطة الإيداع المباشر بمكتب الضبط وذلك في ظرف مغلق يحمل عبارة "الترشح لعضوية الهيئة الفرعية للانتخابات (تحديد الدائرة)" أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع (يعتمد ختم البريد).



  
  
     
  
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