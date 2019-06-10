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عضو المجلس الأعلى للقضاء الجديدة تؤدي اليمين

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 10 جوان 2019 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين لجميلة احمد بوزويتة العضوة الجديدة المنتخبة بالمجلس الأعلى للقضاء عن صنف المدرّسين الباحثين المختصّين في الماليّة العمومية والجباية.




  
  
     
  
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