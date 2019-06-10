قفصة : فرز العروض الخاصة بمشروع إعادة تهيئة وإصلاح خطّ السكة الحديدية رقم 15 بين أم العرائس والمتلوي قبل موفّى الشهر الجاري

Lundi 10 Juin 2019



وات

- أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في شهر ماي من العام الجاري عن طلب العروض الخاص بمشروع إعادة تهيئة وإصلاح خطّ السكّة الحديدية رقم 15 الذي يربط بين أم العرائس والمتلوي من ولاية قفصة على أن تتمّ عملية فرز العروض قبل موفّى شهر جوان الجاري حسب ما ذكره لمراسلة (وات) اليوم الاثنين مدير منطقة الجنوب الغربي للشركة الوطنية للسكك الحديدية عاطف كيلاني.وقال هذا المسؤول أنّ طلبا للعروض قد تمّ الاعلان عنه في شهر ماي الماضي من أجل إنجاز مشروع إصلاح خطّ السكة الحديدية رقم 15 الذي انقطع عن النشاط منذ شهر أكتوبر من سنة 2017 بسبب فيضانات تسبّبت حينها في تحطيم ثمانية جسور على مستوى خطّ سير القطارات وفي أضرار أخرى لحقت بالبنية التحتية لهذا الخطّ.ولفت عاطف كيلاني في هذا السياق إلى أنّها المرّة الثالثة التي يتمّ فيها الاعلان عن طلب العروض الخاص بهذا المشروع باعتبار أن طلبين للعروض قد أعلن عنهما في مناسبتين الاولى كانت في شهر مارس من سنة 2018 والثانية كانت في شهر جويلية من نفس السّنة إلاّ أن عدم مشاركة مقاولات في طلبات العروض هذه قد أخّرت تنفيذ المشروع.وأضاف أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية وفي سعي منها إلى الاسراع بإعادة تشغيل هذا الخطّ الحيوي قامت في بداية هذا العام بإبرام صفقة مع مقاولات عن طريق التفاوض المباشر لانجاز مشروع اصلاح الخط الحديدي رقم 15 , إلاّ أنّ اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات لم تصادق على ملفّ الصفقة وهو ما دفع هذه الشركة إلى الاعلان وللمرّة الثالثة عن طلب عروض لنفس المشروع.وتوقّع مدير منطقة الجنوب الغربي للشركة الوطنية للسكك الحديدية بقفصة أن تنطلق هذه الاشغال في الثلاثية الرابعة من هذه السنة على أن تدوم حوالي سنة كاملة وذلك بكلفة تتجاوز 30 مليون دينار.ويكتسي الخطّ الحديدي رقم 15 أهمّية بالغة من حيث نقل المسافرين انطلاقا من الرديف وأم العرائس نحو المتلوي وصفاقس وتونس العاصمة، وأيضا من حيث استعمال هذا الخطّ في نقل الفسفاط التجاري من أقاليم الانتاج الواقعة بكاف الدّور والرديف وأم العرائس نحو حرفاء شركة فسفاط بقابس والصخيرة وصفاقسن ويقتصر حاليا نشاط الشركة في مجال نقل الفسفاط على معتمديتي المتلوي والمظيلة.وحسب معطيات من شركة فسفاط قفصة فإن كمّيات تتراوح ما بين 5 و 7 آلاف طنّ من الفسفاط التجاري كانت هذه المؤسسة تنقلها يوميا انطلاقا من الرديف وام العرائس وكاف الدّور، نحو حرفائها عن طريق خطّ السكّة الحديدية رقم 15.وتنقل شركة فسفاط قفصة حاليا وبعد انقطاع نشاط هذا الخطّ الحديدي الفسفاط عن طريق الشاحنات وهو ما يتسبّب في ارتفاع كلفة نقل الفسفاط حسب مسؤول بإدارة الانتاج بشركة فسفاط قفصة.وتسبّب كذلك انقطاع الخطّ الحديدي رقم 15 في انقطاع نشاط القطار السياحي " الجرذون الاحمر" منذ شهر اكتوبر 2017 وهو قطار يقلّ السياح المحلّيين والاجانب نحو جبال الثالجة انطلاقا من مدينة المتلوي.