قبلي: اضرار مادية محدودة باشغال مبنى المقر الجديد لمندوبية التربية

Lundi 10 Juin 2019
وات - تسبب حريق شب صباح اليوم الاثنين بالمقر الجديد للمندوبية الجهوية للتربية بقبلي (في طور الانجاز) في اضرار مادية كانت محدودة بفضل التدخل السريع لاعوان الفرقة الجهوية للحماية المدنية الذين تمكنوا من السيطرة عليه ومنع امتداده الى بقية ارجاء المبنى، وفق ما اكده المكلف بالاعلام بالمندوبية الجهوية للتربية الهادي بوصفة لمراسل (وات) بالجهة.
واوضح بوصفة ان اسباب الحريق "ناجمة على الارجح عن تماس كهربائي بالشبكة المؤقتة للكهرباء التي تم تركيزها بالمقر الجديد، مع تزويد المقر القديم المحاذي بالتيار الكهربائي، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الاخيرين".
واضاف انه "تم التنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد الاسراع باعادة ربط المقر القديم بالتيار الكهربائي، الى حين اتمام المقر الجديد للمندوبية".
واوضح بوصفة ان اسباب الحريق "ناجمة على الارجح عن تماس كهربائي بالشبكة المؤقتة للكهرباء التي تم تركيزها بالمقر الجديد، مع تزويد المقر القديم المحاذي بالتيار الكهربائي، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الاخيرين".
واضاف انه "تم التنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد الاسراع باعادة ربط المقر القديم بالتيار الكهربائي، الى حين اتمام المقر الجديد للمندوبية".
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Par:MedTunisie ( )
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