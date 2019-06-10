رئيس الحكومة في زيارة إلى جنيف بداية من اليوم

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - يشارك رئيس الحكومة يوسف الشاهد من 10 إلى 12 جوان القادم على رأس وفد في إحتفالات منظمة العمل الدولية بالذكرى المائوية لتأسيسها.
وفي تصريح لاذاعة أكسبريس أفاد رئيس الجمعية التونسية للأمم المتحدة منصف باتي أن تحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى جنيف يأتي في إطار العلاقة المتميزة بمنظمة العمل الدولية وأهمية المواضيع التي ستم التطرق إليها .
واشار إلى أن هذه الإحتفالات ستكون بمشاركة نحة 40 رئيس دولة وحكومة مبينا أن سيتمحور حول التفكير في المستقبل وكيفية ضمان العمل اللائق من خلال كيفية التوزيع بين العمل والرفاهية.
وبين منصف باتي أن طموح تونس أن يكون لها علاقات جيدة مع كل الأطراف على غرار الإتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامركية والقارة الاسياوية باعتبار أن البلاد في حاجة إلى الإستثمار وخلق مواطن شغل و تطوير اقتصادها من اجل مواكبة التطورات الراهنة وفق تعبيره .
وفي تصريح لاذاعة أكسبريس أفاد رئيس الجمعية التونسية للأمم المتحدة منصف باتي أن تحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى جنيف يأتي في إطار العلاقة المتميزة بمنظمة العمل الدولية وأهمية المواضيع التي ستم التطرق إليها .
واشار إلى أن هذه الإحتفالات ستكون بمشاركة نحة 40 رئيس دولة وحكومة مبينا أن سيتمحور حول التفكير في المستقبل وكيفية ضمان العمل اللائق من خلال كيفية التوزيع بين العمل والرفاهية.
وبين منصف باتي أن طموح تونس أن يكون لها علاقات جيدة مع كل الأطراف على غرار الإتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامركية والقارة الاسياوية باعتبار أن البلاد في حاجة إلى الإستثمار وخلق مواطن شغل و تطوير اقتصادها من اجل مواكبة التطورات الراهنة وفق تعبيره .
En continu
- 14:39 عيّنة من إعلام تونس !
- 11:37 درجات الحرارة في ارتفاع
- Hier 21:57 البرتغال تتوّج ببطولة دوري الأمم الأوروبية
- Hier 20:31 سبب ترحيل بعثة الإذاعة والتلفزة من كرواتيا
- Hier 18:11 شيء لا يصدق.. اللهم استر الجزائر !
- Hier 15:09 ائتلاف المكابرة الثورية..
- Hier 11:33 لاغارد: التوترات التجارية تهدد النمو العالمي
- Hier 11:31 ما بعد الانتخابات القادمة...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:05
|19:40
|16:10
|12:26
|04:59
|03:04
|
25°
|24°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|24°-20
|28°-21
|29°-21
|32°-22
|39°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 86 382) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 370) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 493) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 061) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 008) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 41 855) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 41 199) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 39 993) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 380) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 625) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 200) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 594) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 342) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 900) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 506) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 950) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 497) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 442) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 312) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 29 985) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
Par:MedTunisie ( )
Sur: لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان : في الداخلية، شقوق وقيادات متورّطة في الدعارة، رشاوي، تلفيق للتهم وتسريب لأسرار أمنية