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رئيس الحكومة في زيارة إلى جنيف بداية من اليوم

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - يشارك رئيس الحكومة يوسف الشاهد من 10 إلى 12 جوان القادم على رأس وفد في إحتفالات منظمة العمل الدولية بالذكرى المائوية لتأسيسها.

وفي تصريح لاذاعة أكسبريس أفاد رئيس الجمعية التونسية للأمم المتحدة منصف باتي أن تحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى جنيف يأتي في إطار العلاقة المتميزة بمنظمة العمل الدولية وأهمية المواضيع التي ستم التطرق إليها .


واشار إلى أن هذه الإحتفالات ستكون بمشاركة نحة 40 رئيس دولة وحكومة مبينا أن سيتمحور حول التفكير في المستقبل وكيفية ضمان العمل اللائق من خلال كيفية التوزيع بين العمل والرفاهية.

وبين منصف باتي أن طموح تونس أن يكون لها علاقات جيدة مع كل الأطراف على غرار الإتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامركية والقارة الاسياوية باعتبار أن البلاد في حاجة إلى الإستثمار وخلق مواطن شغل و تطوير اقتصادها من اجل مواكبة التطورات الراهنة وفق تعبيره .

  
  
     
  
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