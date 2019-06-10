الكاف : صابة الحبوب هامة ونأمل في تجميع ما بين 11 و12 مليون قنطار

Lundi 10 Juin 2019
وات - قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، إن صابة الحبوب لسنة 2019 ستكون هامة وأنه يأمل أن يتم تجميع ما بين 11 و12 مليون قنطار أي ما يمثل حوالي نصف الإنتاج على حد تقديره.
وأشار اليوم الاثنين، في تصريح لمراسل (وات) خلال إعطائه إشارة انطلاق موسم الحصاد بولاية الكاف، إلى بعض الصعوبات التي يتعرض لها المنتجون ومنها عمليات التجميع في ظل اضراب المجمعين عن العمل وخاصة مسألة التعيير التي " تمثل أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى التخفيض في قيمة الإنتاج"، معتبرا أن الزيادة في أسعار الحبوب التي أقرتها الحكومة لا تكفي لتغطية كلفة الإنتاج وفق تقديره.
وفي حديثه عن الحرائق بمزارع الحبوب، أفاد رئيس المنظمة الفلاحية بأنها تمثل ضربا لجهود الفلاحين، مطالبا بالتصدي لها والمحافظة على الثروة الوطنية من الحبوب لما لها من انعكاس على تحقيق الإكتفاء الغذائي الذاتي على حد تعبيره.
وأشار اليوم الاثنين، في تصريح لمراسل (وات) خلال إعطائه إشارة انطلاق موسم الحصاد بولاية الكاف، إلى بعض الصعوبات التي يتعرض لها المنتجون ومنها عمليات التجميع في ظل اضراب المجمعين عن العمل وخاصة مسألة التعيير التي " تمثل أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى التخفيض في قيمة الإنتاج"، معتبرا أن الزيادة في أسعار الحبوب التي أقرتها الحكومة لا تكفي لتغطية كلفة الإنتاج وفق تقديره.
وفي حديثه عن الحرائق بمزارع الحبوب، أفاد رئيس المنظمة الفلاحية بأنها تمثل ضربا لجهود الفلاحين، مطالبا بالتصدي لها والمحافظة على الثروة الوطنية من الحبوب لما لها من انعكاس على تحقيق الإكتفاء الغذائي الذاتي على حد تعبيره.
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