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دولة قطر توزع 9 حافلة على بلديات ولاية توزر

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - سلّمت اليوم 10 جوان 2019، دولة قطر 9 حافلات مخصصة لكافة بلديات ولاية توزر وقد حضر حفل التسليم أعضاء المجالس البلدية بالجهة وعدد من المسؤولين على رأسهم والي الجهة أيمن البجاوي ورئيس بلدية توزر المدينة علي الحفصي جدّي. وهي المرة الثانية التي توزع فيها دولة قطر هذا النوع من المساعدات حيث سبق وأن منحت قطر لهذه الولاية 12 حافلة، و6 سيارات رباعية الدفع.

وتأتي هذه المبادرة وفق بلاغ اعلامي في إطار المساعدات والاستثمارات القطرية التي تهدف إلى الوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مسيرة التنمية خصوصا في جهة توزر التي تشهد عددا من الاستثمارات الكبيرة أهمها مشروع منتجع الديار القطرية الذي يعتبر أهم مشروع سياحي في الجنوب وسيكون جاهزا خلال الأشهر القليلة القادمة.



  
  
     
  
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