وزراء الشؤون الدينية والنقل والصحة يفتتحون الشباك الموحد لتسجيل الحجيج بقرطاج

Lundi 10 Juin 2019



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- افتتح اليوم الإثنين كل من وزراء الشؤون الدينية والنقل والصحة بجامع مالك بن أنس بقرطاج الشباك الموحد الخاص باتمام اجراءات السفر إلى البقاع المقدسة لموسم 1440هـ/2019 م.ويمكّن الشباك الموحد، كغيره من الشبابيك التي تم افتتاحها اليوم بكافة الولايات، الحجيج من اتمام كافة اجراءات السفر من شراء التذكرة واتمام المعاملات المالية اللازمة والقيام بعمليات الصرف الخاصة بالحج في نفس المكان، وقد ضم الفضاء الذي تم تخصيصه بجامع مالك بن أنس مكاتب لعديد البنوك التونسية ومكتبا للبريد التونسي بالإضافة إلى مكتب خاص بشركة الخدمات الوطنية والإقامات وجناح خاص بالخطوط التونسية على أن يتم تخصيص جناح آخر للخطوط السعودية.واعتبر وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم في تصريح اعلامي أن التعاون مع البريد التونسي هذه السنة مكن من تجاوز عديد العراقيل حيث أتم قرابة 5900 حاج معاملات الحج عن طريق البريد معربا عن أمله في رقمنة كافة اجراءات الحج انطلاقا من السنة المقبلة.وبخصوص الحجاج الذين لن يتمكنوا لأسباب طارئة من اتمام اجراءات السفر للبقاع المقدسة أوضح عظوم أنه بامكانهم المحافظة على الأولوية في الحج الموسم المقبل داعيا حجاج هذا الموسم إلى المسارعة باتمام كافة الاجراءات المطلوبة قبل 21 جوان الجاري تاريخ غلق الشباك الموحد بتونس.وأضاف أن الوزارة قامت بعملية تقييم لعملية الحج للموسم الفارط واتخذت جملة من القرارات لتلافي النقائص المسجلة مشيرا إلى أن المصالح المعنية تمكنت من اتمام الكراءات في ظروف طيبة كما سعت إلى تحسين ظروف الإقامة بكل من عرفات ومنى مقارنة مع السنة الماضية.من جانبه أوضح وزير النقل هشام بن أحمد أن الخطوط التونسية ستؤمن أثناء موسم الحج هذه السنة 23 رحلة نحو الأراضي السعودية من كافة المطارات التونسية وستقوم بنقل قرابة 5700 حاج مشيرا إلى أن الناقلة التونسية قامت بكراء طائرة خاصة لتأمين رحلات الحج هذه السنة في أفضل الظروف.وبخصوص التأخير في رحلات الناقلة أكد وزير النقل أنه تم احراز تحسن كبير بعد اعتماد استراتيجية تقوم على برمجة رحلات حسب امكانيات الخطوط التونسية وليس أكبر من امكانياتها مضيفا أنه تم اتمام كافة التحضيرات لتأمين رحلات الحجيج في أفضل الظروف.وفيما يتعلق بالبعثة الصحية ،أوضحت وزيرة الصحة سنية بن الشيخ أن عملية اختيار أفرادهذه البعثة تخضع لمعايير محددة كما أن الفريق الذي سيتم اختياره سيكون متلائما مع الحالات الصحية للحجيج مضيفة أن هذا الموسم شهد اقصاء بعض المترشحين للحج بسبب حالتهم الصحية التي لا تسمح لهم باتمام هذا المنسك.يذكر أن عدد الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة يبلغ هذا العام 10982 حاجا وحاجة.