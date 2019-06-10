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سليانة : إخماد حريق أتى على حوالي 20 هكتارا من صابة القمح في منطقة ''طريق الهمامة'' بسليانة الشمالية

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
وات - تمكّن أعوان الحماية المدنية في سليانة معزّزين بأعوان الغابات والتجهيز من إخماد حريق نشب صباح اليوم الاثنين في مساحة فلاحية بمنطقة "طريق الهمامة" بحي النزهة في سليانة الشمالية، أتى على حوالي 20 هكتارا من صابة القمح حسب ما ذكره مصدر من الحماية المدنية الذي أكّد أنّ الأسباب لا تزال مجهولة.
وقد بذل كل من أعوان الحماية المدنية وأعوان التجهيز وأعوان الغابات مجهودات كبيرة لإخماد الحريق وتطويقه خاصة مع هبوب رياح الشهيلي وتخوّفات من توسّع رقعة الحريق ووصولها إلى المنازل من خلال ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة.

من جهته رجّح عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة رؤوف الحسني في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن "هذه الحرائق مفتعلة خاصة وأن الجهة لم تشهد مثل هذه الحرائق من قبل رغم تسجيل درجات حرارة مرتفعة، مشيرا إلى أن الاتحاد الجهوي قذ نبّه إلى ضرورة مسح المسالك الفلاحية قبل حلول فصل الصيف .

وأكّد الحسني ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية بالقرب من المحاصيل الزراعية أمام ما عاينه اليوم الإثنين من وجود قوارير مشروبات كحولية فارغة وملقاة داخل المساحات ذ الزراعية،حسب قوله .
يذكر أن ولاية سليانة شهدت منذ غرّة جوان الحالي وإلى غاية أمس جملة من الحرائق ,أتت على حوالي 238 هكتارا من صابة القمح والشعير بكل من سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وسليانة المدينة وقعفور وبوعرادة .

  
  
     
  
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