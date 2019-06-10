Radio Babnet Tunisie On Air: Salateen Tarab - Aw3idaak  

عتيد: تنقيح القانون الانتخابي مخالف للدستور وفيه مس من مصداقية الانتخابات

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
وات - إعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، أن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، "يعد أمرا مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية وفيه مس من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس ".

وأوضحت "عتيد" في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن إدخال أي تعديل على القانون الانتخابي "لا يمكن أن يحصل في نفس السنة الانتخابية " مشددة على أن "تغيير قواعد اللعبة" خلال السنة الانتخابية يعتبر "نوعا من التأثير والتحكم المسبق في نتيجة الانتخابات" كما ان فيه "إقصاء للخصوم من معارضة أو مستقلين وهو ما يعدّ خطرا على العملية الديمقراطية ومؤشرا واضحا لعودة الدكتاتورية".
وأكدت عتيد أن أي تعديل في القانون الانتخابي ستكون له " تداعيات كبيرة على التمثيلية داخل المجلس النيابي وعلى المشهد السياسي والمناخ الديمقراطي" وطالبت الجمعية في هذا الصدد "بإرجاء تعديل هذا القانون إلى ما بعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019".


ودعت "عتيد" مكونات المجتمع المدني الى "الاعتراض على أي تعديل أو تنقيح للقانون الانتخابي خلال هذه السنة" وطالبت في هذا الصدد نواب الشعب الى رفض مشروع القانون والذي عرض عليهم بصفة متأخرة .
وكان المجلس الوطني التأسيسي (2011-2014) قد صادق في ماي 2014 على القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء و الذي تم تنقيحه واتمامه لاحقا من قبل مجلس نواب الشعب في شهر فيفري 2017 قبيل إجراء الانتخابات البلدية.

وتم يوم 29 ماي 2019 تأجيل مصادقة البرلمان على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات إلى "موعد غير معلن"، وذلك بطلب من الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة من أجل عقد جلسة توافقات جديدة بشأنه.
وقد تم تأجيل تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، الذي قدمته الحكومة، في العديد من المناسبات بسبب رفض عدد هام من نواب المعارضة ومن الحزب الحاكم له، بالإضافة إلى عدم توصل مختلف الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
وكانت الحكومة قدمت تعديلا في قانون الانتخابات والاستفتاء، ينص على إقرار عتبة انتخابية بـ5 بالمائة للحصول على التمويل العمومي، وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي، بالإضافة إلى إلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 المتعلق بمنع التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع .

يذكر أن "العتبة الانتخابية" هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات.
وقد عبرت العديد من الجمعيات والشخصيات المستقلة والأحزاب غير ممثلة بالبرلمان، عن رفضها القاطع لوضع عتبة انتخابية ب5 بالمائة، نظرا إلى أنه سيضر بتنوع المشهد السياسي ويجعله أحادي اللون.

  
  
     
  
cadre-00ee11b848fc5a9e8af19d47b6b2ba0d-2019-06-10 12:39:22






0 de 0 commentaires pour l'article 183658



En continu

الاثنين 10 جوان 2019 | 6 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:40 16:10 12:26 04:59 03:04
25°
 25° % 65 :الرطــوبة
تونــس 20°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
25°-2028°-2129°-2132°-2239°-23
  • Avoirs en devises
    12785,1

  • (7 juin)
  • Jours d'importation
    72
  •              1 € = 3,32945 DT        1$ =2,98241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juin)   754,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560169860|183658 506|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires