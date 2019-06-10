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الحماية المدنيّة تدخلت لاطفاء 200 حريق يوم أمس

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة يوم أمس 09 جوان 2019 بإجراء 472 تدخلا على النحو التالي:


- 201 إطفاء حرائق.


- 96 النجدة والإسعاف بالطرقات.

- 140 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور.

- 35 عمليات مختلفة.

  
  
     
  
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