الحماية المدنيّة تدخلت لاطفاء 200 حريق يوم أمس

Lundi 10 Juin 2019



باب نات

- قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة يوم أمس 09 جوان 2019 بإجراء 472 تدخلا على النحو التالي:- 201 إطفاء حرائق.- 96 النجدة والإسعاف بالطرقات.- 140 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور.- 35 عمليات مختلفة.