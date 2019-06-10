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تونس: استعمال طائرات دون طيار لمراقبة المساحات الزراعية الكبرى

Lundi 10 Juin 2019

Lundi 10 Juin 2019
أفاد وزير الفلاحة سمير الطيب اليوم الإثنين 10 جوان ، أنه سيتم لأول مرة استعمال طائرات دون طيار لمراقبة المساحة الزراعية الكبرى من أجل الحد من موجة الحرائق التي طالت العديد من المزارع والأراضي.

وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم، أكد سمير الطيب أن وزارة الفلاحة لديها 4 طائرات دون طيار وجاهزة لاستعمالها من أجل مراقبة المزارع.
وتحدث الوزير عن جلسة عمل مرتقبة يوم الأربعاء القادم مع وزير الداخلية هشام الفراتي للنظر في موضوع الحرائق التي التهمت عدة هكتارات فلاحية.

وأوضح الطيب أن وزارة الفلاحة جاهزة لاستعمال الطائرات دون طيار وتنظر في نفس الوقت تلقي الدعم من وزارتي الداخلية والدفاع لتعزيزها بالطائرات المذكورة.

  
  
     
  
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