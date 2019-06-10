قضية فساد مالي تحيل عباس محسن رئيس بلدية تونس سابقا ورجل الأعمال شفيق جراية وبن علي على القضاء ...

Lundi 10 Juin 2019
باب نات - نظرت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف قضية فساد مالي تورّط فيها الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية ورئيس بلدية تونس الأسبق عباس محسن ومتهم رابع أحيل بحالة سراح.
وبالمناداة على شفيق الجراية تبين انه لم يتم جلبه من السجن كما لم يحضر بقية المتهمين وهما عباس محسن رئيس بلدية تونس سابقا ومتهم آخر يدعى رفيق عوالي وقد تبين للمحكمة ان نتيجة الاختبار المجراة في القضية والتى اذنت بها المحكمة المتعلقة بتحديد الاضرار التى حصلت للدولة لم ترد بعد فقررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة سبتمبر المقبل لانتظار ورود نتيجة الاختبار ...
وللتذكير فان القضية تتعلق بفساد مالي حيث بتدخل من بن علي تم تمكين رجل الأعمال شفيق جراية من بناء طابق اضافي باحدى بناياته بجهة البحيرة بالرغم من كون ذلك محجر ومخالف لقوانين البلدية وبالرغم من ذلك وافقت بلدية تونس على الطلب ولم تعارض عملية البناء بالرغم من كونها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل ....
وبالمناداة على شفيق الجراية تبين انه لم يتم جلبه من السجن كما لم يحضر بقية المتهمين وهما عباس محسن رئيس بلدية تونس سابقا ومتهم آخر يدعى رفيق عوالي وقد تبين للمحكمة ان نتيجة الاختبار المجراة في القضية والتى اذنت بها المحكمة المتعلقة بتحديد الاضرار التى حصلت للدولة لم ترد بعد فقررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة سبتمبر المقبل لانتظار ورود نتيجة الاختبار ...
وللتذكير فان القضية تتعلق بفساد مالي حيث بتدخل من بن علي تم تمكين رجل الأعمال شفيق جراية من بناء طابق اضافي باحدى بناياته بجهة البحيرة بالرغم من كون ذلك محجر ومخالف لقوانين البلدية وبالرغم من ذلك وافقت بلدية تونس على الطلب ولم تعارض عملية البناء بالرغم من كونها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل ....
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Par:ahmed01 (France )
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