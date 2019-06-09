القصرين: تعرض عون أمن إلى محاولة قتل من قبل تاجر مخدرات

Dimanche 09 Juin 2019



وات

- تعرض عون أمن تابع لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بالقصرين ، اليوم الأحد ، إلى محاولة قتل من قبل تاجر مخدرات أصيل الجهة وفق مصدر أمني بالقصرين .وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن هذه الحادثة جدت بعد تمكن الوحدات الأمنية بالجهة من إلقاء القبض على عديد العناصر المفتش عنها في قضايا مختلفة أثناء عمليات مداهمة لعدد من المنازل حيث تم كذلك حجز دراجة نارية قام عون الأمن الذي تعرض للاعتداء بقيادتها فعمد تاجر المخدرات الى محاولة دهسه بسيارته التي كان يقودها بسرعة جنونية ثم لاذا بالفرار.وأضاف أن الوحدات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المعتدي بعد مطاردته ليتبين أنه عنصر مصنف خطير في تجارة المخدرات.لطيفة