القصرين : إيقاف 11 شخصا متورطين في شجار بمعتمدية سبيبة أودى بحياة شخص وإصابة 12 آخرين

Dimanche 09 Juin 2019
وات - تم اليوم الأحد، إيقاف 11 شخصا مُتورّطين في الشجار الذي جدّ في الصباح، بمنطقة وادي الحطب الراجعة بالنظر إلى معتمدية سبيبة من ولاية القصرين والذي كان أسفر عن وفاة رجل وإصابة 12 آخرين، على خلفية تعرّض فتاة أصيلة المنطقة إلى مضايقة من قبل أحد الشبان"، وفق مصدر أمني بالجهة.
وذكر المصدر ذاته في تصريح لمراسلة (وات) بالقصرين، أنه تم فتح بحث في الغرض وأنه يجري التحري حاليا مع الموقوفين، ملاحظا أن الهدوء عاد إلى منطقة وادي الحطب، بعد تدخل قوات الحرس الوطني التي تسيطرت على الوضع.
وذكر المصدر ذاته في تصريح لمراسلة (وات) بالقصرين، أنه تم فتح بحث في الغرض وأنه يجري التحري حاليا مع الموقوفين، ملاحظا أن الهدوء عاد إلى منطقة وادي الحطب، بعد تدخل قوات الحرس الوطني التي تسيطرت على الوضع.
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Par:aziz75 (France )
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