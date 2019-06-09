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الكاف: السيطرة على حريق أتى على 200 هكتار من مزارع الحبوب بمعتمدية السرس

Dimanche 09 Juin 2019

Dimanche 09 Juin 2019
وات - تمكنت وحدات الحماية المدنية بمساعدة عديد الأطراف وجمع من الفلاحين من السيطرة على حريق ضخم اندلع اليوم الأحد في حدود الساعة منتصف النهار، وأتى على أكثر من 200 هكتار من مزارع الحبوب بمنطقة العالية بمعتمدية السرس من ولاية الكاف.

وأفاد شهود عيان لمراسل /وات/ بالجهة، أن الحريق الذي لاتزال أسباب نشوبه مجهولة، أتى على 120 هكتارا تابعة لديوان الأراضي الدولية و80 هكتارا تابعة لفلاحين خواص.
وقد تمكنت وحدات الحماية المدنية مدعومة بسيارة اطفاء تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وآلة كاسحة تابعة للادارة الجهوية للتجهيز و15 جرارا لفلاحين خواص، من السيطرة على هذا الحريق.

ويذكر أن حرائق مزارع الحبوب تواترت منذ يوم عيد الفطر الموافق ليوم 5 جوان الجاري بولاية الكاف حيث سجلت إلى حد اليوم حوالي 6 حرائق تسببت في اتلاف أكثر من 260 هكتار موزعة على المعتمديات الجنوبية للولاية.

  
  
     
  
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