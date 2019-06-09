زياد العذاري: حركة النهضة معنية بالإنتخابات الرئاسية وسيكون لها موقف واضح من هذه المسألة، خلالفا لانتخابات 2014

Dimanche 09 Juin 2019
وات - قال أمين عام حزب حركة النهضة، زياد العذاري، إن الحركة "معنيّة بالإنتخابات الرئاسية القادمة وسيكون لها موقف واضح من هذه المسألة وذلك خلافا لانتخابات 2014".
وأوضح العذاري في تصريح لمراسلة (وات) بصفاقس، لدى إشرافه اليوم الأحد على الجلسة الإنتخابية التمهيدية لاختيار مرشحي حركة النهضة عن دائرة صفاقس 1 للإنتخابات التشريعية القادمة، أن هياكل الحزب ستنظر خلال مشاوراتها هذه الصائفة إما في اختيار مترشح من داخل الحركة للإنتخابات الرئاسية أو دعم شخصية أخرى من خارج النهضة.
ولاحظ على صعيد آخرأن هذه الجلسات الإنتخابية التمهيدية الجهوية لاختيار القائمات التي ستتقدم بها الحركة في الإنتخابات التشريعية والتي انطلقت منذ 2 جوان 2019 لتتواصل إلى غاية 16 من الشهر الجاري، "تتنزل في إطار تكريس مبدإ الديمقراطية التشاركية التي دأبت عليه الحركة مع هياكلها المحليين والجهويين".
يُذكر أن الإنتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي حركة النهضة عن دائرتي صفاقس 1 وصفاقس 2 للإنتخابات التشريعية (أكتوبر 2019)، ستُفضي لانتخاب قائمة ب7 أعضاء عن دائرة صفاقس 1 وقائمة تضم 9 أعضاء عن دائرة صفاقس 2، إضافة إلى قائمة تكميلية عن الدائرتين.
وأوضح العذاري في تصريح لمراسلة (وات) بصفاقس، لدى إشرافه اليوم الأحد على الجلسة الإنتخابية التمهيدية لاختيار مرشحي حركة النهضة عن دائرة صفاقس 1 للإنتخابات التشريعية القادمة، أن هياكل الحزب ستنظر خلال مشاوراتها هذه الصائفة إما في اختيار مترشح من داخل الحركة للإنتخابات الرئاسية أو دعم شخصية أخرى من خارج النهضة.
ولاحظ على صعيد آخرأن هذه الجلسات الإنتخابية التمهيدية الجهوية لاختيار القائمات التي ستتقدم بها الحركة في الإنتخابات التشريعية والتي انطلقت منذ 2 جوان 2019 لتتواصل إلى غاية 16 من الشهر الجاري، "تتنزل في إطار تكريس مبدإ الديمقراطية التشاركية التي دأبت عليه الحركة مع هياكلها المحليين والجهويين".
يُذكر أن الإنتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي حركة النهضة عن دائرتي صفاقس 1 وصفاقس 2 للإنتخابات التشريعية (أكتوبر 2019)، ستُفضي لانتخاب قائمة ب7 أعضاء عن دائرة صفاقس 1 وقائمة تضم 9 أعضاء عن دائرة صفاقس 2، إضافة إلى قائمة تكميلية عن الدائرتين.
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Par:aziz75 (France )
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