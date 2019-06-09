حريق يأتي على نحو 10 هكتارات من غابة سيدي عمر برواد من ولاية أريانة، والجهود متواصلة للسيطرة عليه

Dimanche 09 Juin 2019
وات - تتواصل جهود فرق الحماية المدنية بأريانة لتطويق الحريق اندلع، صباح اليوم الاحد بغابة سيدي عمر برواد من ولاية اريانة وأتى على نحو 10 هكتارات من المساحات الغابية حيث لا تزال السنة اللهب تتصاعد بسبب هبوب رياح الشهيلي وارتفاع درجات الحرارة، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة جمال الورفلي مراسلة /وات/.
وأضاف الورفلي أنه " تمت السيطرة على أكثر من 60 بالمائة من حريق غابة سيدي عمر الذي اندلع منذ ساعات الصباح الاولى فيما تحاول فرق الحماية المدنية بأريانة بالتعاون مع السلطات الجهوية وبلدية رواد ومصالح التجهيز إخماده كليا ومنع انتشاره إلى المناطق السكنية" مشيرا إلى استعمال نحو 5 شاحنات إطفاء و5 شاحنات مخصصة لمقاومة الحرائق الغابية وجرافتين إلى جانب التعزيزات البشرية.
واعتبر رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، في تصريح لمراسلة /وات/ أن حريق غابة سيدي عمر "مفتعل" مؤكدا وجود ما أسماه " لوبيات " البناءات الفوضوية برواد التي ترفض تحويل الغابة إلى منتزه عائلي وترفيهي وتفضل تقسيمها إلى مناطق نفوذ لإحداث تجمعات سكنية فوضوية وهو ما تعمل البلدية على التصدي له عبر تكثيف عمليات المراقبة وإصدار قرارات الهدم للبناءات التي من شأنها أن تمس من حرمة الملك العمومي الغابي.
وأضاف الورفلي أنه " تمت السيطرة على أكثر من 60 بالمائة من حريق غابة سيدي عمر الذي اندلع منذ ساعات الصباح الاولى فيما تحاول فرق الحماية المدنية بأريانة بالتعاون مع السلطات الجهوية وبلدية رواد ومصالح التجهيز إخماده كليا ومنع انتشاره إلى المناطق السكنية" مشيرا إلى استعمال نحو 5 شاحنات إطفاء و5 شاحنات مخصصة لمقاومة الحرائق الغابية وجرافتين إلى جانب التعزيزات البشرية.
واعتبر رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، في تصريح لمراسلة /وات/ أن حريق غابة سيدي عمر "مفتعل" مؤكدا وجود ما أسماه " لوبيات " البناءات الفوضوية برواد التي ترفض تحويل الغابة إلى منتزه عائلي وترفيهي وتفضل تقسيمها إلى مناطق نفوذ لإحداث تجمعات سكنية فوضوية وهو ما تعمل البلدية على التصدي له عبر تكثيف عمليات المراقبة وإصدار قرارات الهدم للبناءات التي من شأنها أن تمس من حرمة الملك العمومي الغابي.
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Par:aziz75 (France )
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