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باجة: زلزال بقوة 3.11 درجة شمال غرب مدينة عمدون

Dimanche 09 Juin 2019

Dimanche 09 Juin 2019
وات - ضرب زلزال بقوة 3.11 درجة على سلم رشتر، اليوم الاحد، شمال غرب مدينة عمدون بولاية باجة، وذلك على الساعة منتصف النهار و8 دقائق، حسب مصدر من المعهد الوطنى للرصد الجوي بباجة.

و ذكر نفس المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن أهالي المنطقة قد شعروا بالرجة الناتجة عن الزلزال، مؤكدا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن منطقة الزلزال تقع على مستوى 39.
38 درجة على خط العرض و 8.

95 درجة على خط الطول شمال غرب عمدون.
من حانبه، أكد معتمد عمدون، حسين السعيدى، لمراسلة (وات) انه لم يتم تسجيل أي أضرار ناتجة عن الزلزال الى حد الآن بمنطقة المنيحلة بالغرفة قرب مدينة عمدون التي استشعر فيها الاهالي الرجة.

  
  
     
  
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