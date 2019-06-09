منوبة: افتتاح فضاء ترفيهي بيئي للاطفال بحديقة نهج السرول بالدندان

Dimanche 09 Juin 2019
وات - افتتح اليوم الاحد ببلدية الدندان من ولاية منوبة فضاء ترفيهي بيئي للاطفال تركز بحديقة نهج السرول بالمدينة، وذلك بدعم من الجمعية البيئية "من اجل تونس نظيفة"، وبالتعاون مع بلدية المكان.
وتتمثل البادرة الترفيهية التي اشرف على افتتاحها والي منوبة والمعتمد الاول ورئيسة بلدية الدندان، في تهيئة الحديقة وتحسين فضائها مع توفير عدد من الاليات الرياضية والالعاب التي ستتيح للاطفال امكانية اللهو دون مخاطر، وفق تصريح رئيس جمعية "من أجل تونس نظيفة"، سامي بن يحيى لمراسلة وات بالجهة.
وشمل برنامج الاحتفال الجهوي باليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة بولاية منوبة الى جانب افتتاح الحديقة، تظاهرة "يوم دون سيارات" التي انتظمت ببلدية منوبة مساهمة في توعية المواطن بمخاطر التلوث البيئي وانبعاث الغازات الملوثة للمحيط والتى من بينها غازات السيارات، والتشجيع على استعمال الدراجات الهوائية الصديقة للبيئة.
كما احتضن مفترق القصاب بنفس البلدية حملة تشجير تم خلالها غرس عدد من الاشجار ونباتات الزينة التي وفرتها ادارة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، فضلا عن فقرات تنشيطية وورشات رسم للاطفال، وذلك بحضور ممثلي السلط الجهوية من والي ومعتمد اول ومعتمدين ومديرين جهويين وعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات واحزاب.
وتتمثل البادرة الترفيهية التي اشرف على افتتاحها والي منوبة والمعتمد الاول ورئيسة بلدية الدندان، في تهيئة الحديقة وتحسين فضائها مع توفير عدد من الاليات الرياضية والالعاب التي ستتيح للاطفال امكانية اللهو دون مخاطر، وفق تصريح رئيس جمعية "من أجل تونس نظيفة"، سامي بن يحيى لمراسلة وات بالجهة.
وشمل برنامج الاحتفال الجهوي باليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة بولاية منوبة الى جانب افتتاح الحديقة، تظاهرة "يوم دون سيارات" التي انتظمت ببلدية منوبة مساهمة في توعية المواطن بمخاطر التلوث البيئي وانبعاث الغازات الملوثة للمحيط والتى من بينها غازات السيارات، والتشجيع على استعمال الدراجات الهوائية الصديقة للبيئة.
كما احتضن مفترق القصاب بنفس البلدية حملة تشجير تم خلالها غرس عدد من الاشجار ونباتات الزينة التي وفرتها ادارة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، فضلا عن فقرات تنشيطية وورشات رسم للاطفال، وذلك بحضور ممثلي السلط الجهوية من والي ومعتمد اول ومعتمدين ومديرين جهويين وعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات واحزاب.
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
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