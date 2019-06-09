افتتاح الشباك الموحد برادس لتسجيل الحجيج لموسم 2019 بداية من الغد الاثنين

Dimanche 09 Juin 2019
وات - يفتح الشباك الموحد للحجيج بدار الشباب المغاربية برادس ابوابه رسميا للتسجيل انطلاقا من غد الاثنين 10 جوان الجاري وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي فايسبوك لولاية بن عروس.
وتتوصل عملية التسجيل ايام 11 و12و13و14 جوان الجاري.
وكان المعتمد الأول محمد بن خليفة ادى الجمعة الماضي رفقة المدير الجهوي للشؤون الدينية ورئيس بلدية رادس زيارة عمل لمعاينة الشباك الموحد للحجيج لإتمام إجراءات السفر الخاصة بالمرسمين في قائمة حجيج ولاية بن عروس لموسم الحج 1440هـ / 2019 والوقوف على الاستعدادات اللازمة لافتتاح هذا الشباك.
يذكر أن حجيج تونس إلى البقاع المقدسة يبلغ هذا العام 10982 حاجا وحاجة.
وتتوصل عملية التسجيل ايام 11 و12و13و14 جوان الجاري.
وكان المعتمد الأول محمد بن خليفة ادى الجمعة الماضي رفقة المدير الجهوي للشؤون الدينية ورئيس بلدية رادس زيارة عمل لمعاينة الشباك الموحد للحجيج لإتمام إجراءات السفر الخاصة بالمرسمين في قائمة حجيج ولاية بن عروس لموسم الحج 1440هـ / 2019 والوقوف على الاستعدادات اللازمة لافتتاح هذا الشباك.
يذكر أن حجيج تونس إلى البقاع المقدسة يبلغ هذا العام 10982 حاجا وحاجة.
En continu
- Hier 13:52 سوسة: ضبط شخصين بحوزتهما 1900 قرص مخدر
- Hier 13:11 تقديم القميص الجديد للمنتخب
- Hier 12:57 العجمي الوريمي: وزير التجارة فاشل
- Hier 12:26 هروب 14 أسدا من حديقة في جنوب إفريقيا
- Hier 10:37 ترامب يعلق الرسوم الجمركية على المكسيك
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:04
|19:39
|16:10
|12:25
|04:59
|03:04
|
40°
|41°
|% 15
|:الرطــوبة
|تونــس
|30°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|41°-30
|29°-21
|30°-22
|29°-22
|40°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 79 657) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 347) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 466) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 65 966) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 53 985) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 247) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 411) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 40 641) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 39 934) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 247) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 364) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 577) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 183) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 443) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 317) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 880) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 491) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 933) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 473) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 286) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur: بنزرت: غلق شارع الحبيب بورقيبة امام جولان السيارات اربع ساعات ضمن مبادرة رمزية لدحر التلوث الهوائي