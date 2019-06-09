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افتتاح الشباك الموحد برادس لتسجيل الحجيج لموسم 2019 بداية من الغد الاثنين

Dimanche 09 Juin 2019

Dimanche 09 Juin 2019
وات - يفتح الشباك الموحد للحجيج بدار الشباب المغاربية برادس ابوابه رسميا للتسجيل انطلاقا من غد الاثنين 10 جوان الجاري وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي فايسبوك لولاية بن عروس.
وتتوصل عملية التسجيل ايام 11 و12و13و14 جوان الجاري.

وكان المعتمد الأول محمد بن خليفة ادى الجمعة الماضي رفقة المدير الجهوي للشؤون الدينية ورئيس بلدية رادس زيارة عمل لمعاينة الشباك الموحد للحجيج لإتمام إجراءات السفر الخاصة بالمرسمين في قائمة حجيج ولاية بن عروس لموسم الحج 1440هـ / 2019 والوقوف على الاستعدادات اللازمة لافتتاح هذا الشباك.

يذكر أن حجيج تونس إلى البقاع المقدسة يبلغ هذا العام 10982 حاجا وحاجة.

  
  
     
  
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