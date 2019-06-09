بنزرت: غلق شارع الحبيب بورقيبة امام جولان السيارات اربع ساعات ضمن مبادرة رمزية لدحر التلوث الهوائي

Dimanche 09 Juin 2019
وات - في اطار الاحتفالات باليوم الوطني والعالمي للنظافة والعناية بالبيئة، نظمت ولاية بنزرت وبلدية بنزرت الكبرى، تظاهرة ثقافية شبابية تنشيطية متنوعة الفقرات، بشارع الحبيب بورقيبة بالمدينة، الذي تم غلقه امام جولان السيارات (من الساعة 08:00 الى الساعة 12:00)، ضمن مبادرة رمزية لدحر التلوث الهوائي بالمنطقة.
واحتوى برنامج التظاهرة، التى تولى الاشراف على فعالياتها والي بنزرت محمد قويدر بحضور شيخ المدينة رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة والسلطات المحلية والمساهمين في التنظيم، عددا من الخيام الصحية والالعاب الرياضية والشبابية، وانجاز جدارية على طول واجهة اعدادية شارع بورقيبة من تاثيث مجموعة من الفنانين والنوادي والجمعيات ودور الثقافة، بالتوازي مع تقديم لوحات شبابية راقصة لعدد من النوادي وماجورات وكورال للاطفال.
وقال والي بنزرت بالمناسبة ان غلق الشارع الرئيسي للمدينة اليوم، رسالة رمزية اردناها عنوانا لكل الاطراف من اجل العمل اكثر فاكثر على الحد من مظاهر التلوث الهوائي وغيرها من الصور غير الحضارية، واشار الى اهمية تكاتف الجميع من اجل النجاح في التخفيف من وطأة المظاهر المخلة بالبيئة، واكد الحرص على تعزيز مجهود النظافة ودعم منظومة البلديات بهيكلتها القانونية الجدية.
من جانبه، ابرز رئيس بلدية بنزرت اهمية مثل هذه المبادرات الرمزية في ترسيخ ثقافة العناية بالبيئة لدى الناشئة بالخصوص، وبين مختلف المكونات المجتمعية.
يشار الى ان احتفالات الجهة باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة سيتواصل ظهر اليوم من خلال تنظيم سباقات للدراجات الهوائية وغلق طريق الكورنيش السياحي عن جولان السيارات انطلاقا من المنبت الغابي وصولا لمنطقة راس البلاط من الساعة 14:00 الى الساعة 16:00.
واحتوى برنامج التظاهرة، التى تولى الاشراف على فعالياتها والي بنزرت محمد قويدر بحضور شيخ المدينة رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة والسلطات المحلية والمساهمين في التنظيم، عددا من الخيام الصحية والالعاب الرياضية والشبابية، وانجاز جدارية على طول واجهة اعدادية شارع بورقيبة من تاثيث مجموعة من الفنانين والنوادي والجمعيات ودور الثقافة، بالتوازي مع تقديم لوحات شبابية راقصة لعدد من النوادي وماجورات وكورال للاطفال.
وقال والي بنزرت بالمناسبة ان غلق الشارع الرئيسي للمدينة اليوم، رسالة رمزية اردناها عنوانا لكل الاطراف من اجل العمل اكثر فاكثر على الحد من مظاهر التلوث الهوائي وغيرها من الصور غير الحضارية، واشار الى اهمية تكاتف الجميع من اجل النجاح في التخفيف من وطأة المظاهر المخلة بالبيئة، واكد الحرص على تعزيز مجهود النظافة ودعم منظومة البلديات بهيكلتها القانونية الجدية.
من جانبه، ابرز رئيس بلدية بنزرت اهمية مثل هذه المبادرات الرمزية في ترسيخ ثقافة العناية بالبيئة لدى الناشئة بالخصوص، وبين مختلف المكونات المجتمعية.
يشار الى ان احتفالات الجهة باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة سيتواصل ظهر اليوم من خلال تنظيم سباقات للدراجات الهوائية وغلق طريق الكورنيش السياحي عن جولان السيارات انطلاقا من المنبت الغابي وصولا لمنطقة راس البلاط من الساعة 14:00 الى الساعة 16:00.
En continu
- Hier 13:52 سوسة: ضبط شخصين بحوزتهما 1900 قرص مخدر
- Hier 13:11 تقديم القميص الجديد للمنتخب
- Hier 12:57 العجمي الوريمي: وزير التجارة فاشل
- Hier 12:26 هروب 14 أسدا من حديقة في جنوب إفريقيا
- Hier 10:37 ترامب يعلق الرسوم الجمركية على المكسيك
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:04
|19:39
|16:10
|12:25
|04:59
|03:04
|
40°
|41°
|% 16
|:الرطــوبة
|تونــس
|30°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|41°-30
|29°-21
|30°-22
|29°-22
|40°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 78 405) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 342) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 460) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 65 953) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 53 982) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 244) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 362) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 40 593) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 39 926) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 242) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 361) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 576) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 180) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 407) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 310) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 875) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 491) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 932) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 466) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 284) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:karimyousef (France )
Sur: العجمي الوريمي: وزير التجارة فاشل