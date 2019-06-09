بنزرت: غلق شارع الحبيب بورقيبة امام جولان السيارات اربع ساعات ضمن مبادرة رمزية لدحر التلوث الهوائي

Dimanche 09 Juin 2019



وات

- في اطار الاحتفالات باليوم الوطني والعالمي للنظافة والعناية بالبيئة، نظمت ولاية بنزرت وبلدية بنزرت الكبرى، تظاهرة ثقافية شبابية تنشيطية متنوعة الفقرات، بشارع الحبيب بورقيبة بالمدينة، الذي تم غلقه امام جولان السيارات (من الساعة 08:00 الى الساعة 12:00)، ضمن مبادرة رمزية لدحر التلوث الهوائي بالمنطقة.واحتوى برنامج التظاهرة، التى تولى الاشراف على فعالياتها والي بنزرت محمد قويدر بحضور شيخ المدينة رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة والسلطات المحلية والمساهمين في التنظيم، عددا من الخيام الصحية والالعاب الرياضية والشبابية، وانجاز جدارية على طول واجهة اعدادية شارع بورقيبة من تاثيث مجموعة من الفنانين والنوادي والجمعيات ودور الثقافة، بالتوازي مع تقديم لوحات شبابية راقصة لعدد من النوادي وماجورات وكورال للاطفال.وقال والي بنزرت بالمناسبة ان غلق الشارع الرئيسي للمدينة اليوم، رسالة رمزية اردناها عنوانا لكل الاطراف من اجل العمل اكثر فاكثر على الحد من مظاهر التلوث الهوائي وغيرها من الصور غير الحضارية، واشار الى اهمية تكاتف الجميع من اجل النجاح في التخفيف من وطأة المظاهر المخلة بالبيئة، واكد الحرص على تعزيز مجهود النظافة ودعم منظومة البلديات بهيكلتها القانونية الجدية.من جانبه، ابرز رئيس بلدية بنزرت اهمية مثل هذه المبادرات الرمزية في ترسيخ ثقافة العناية بالبيئة لدى الناشئة بالخصوص، وبين مختلف المكونات المجتمعية.يشار الى ان احتفالات الجهة باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة سيتواصل ظهر اليوم من خلال تنظيم سباقات للدراجات الهوائية وغلق طريق الكورنيش السياحي عن جولان السيارات انطلاقا من المنبت الغابي وصولا لمنطقة راس البلاط من الساعة 14:00 الى الساعة 16:00.