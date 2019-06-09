وزير الداخلية: اليقظة الامنية واجبة في ظل تواصل التهديدات الارهابية المحتملة اقليميا ودوليا

Dimanche 09 Juin 2019
وات - قال وزيرالداخلية، هشام الفراتي، في تصريحات للاعلام، اليوم الاحد، أن اليقظة الامنية واجبة في ظل تواصل التهديدات الارهابية المحتملة اقليميا ودوليا، لافتا الى اهمية التعاون والتنسيق الدائم بين كل البلدان لمكافحة هذه الافة العابرة للحدود.
وأضاف، على هامش مشاركته في الاحتفاء باليوم الوطني والعالمي للبيئة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، أن مكافحة الارهاب تظل من أوليات الوزارة والعمل الحكومي، مؤكدا جهوزية واستعداد الوحدات الامنية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية للتصدي للتهديدات الارهابية.
كما لفت الفراتي إلى قدرة تونس على تامين التظاهرات الكبرى، وإحكام التنظيم ، قائلا: "التركيز الامني مترسخ في تونس وليس وليد اليوم "، ومعددا، في هذا الاطار، تجارب بلادنا في الغرض، بما فيها الاستعدادات الامنية والاستعلاماتية والاعداد البشري والمادي في القمة العربية العادية 30 التي انعقدت بتونس (مارس 2019)، بالاضافة الى حسن تامين المقابلات الرياضية والمهرجانات الكبرى.
وأضاف، على هامش مشاركته في الاحتفاء باليوم الوطني والعالمي للبيئة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، أن مكافحة الارهاب تظل من أوليات الوزارة والعمل الحكومي، مؤكدا جهوزية واستعداد الوحدات الامنية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية للتصدي للتهديدات الارهابية.
كما لفت الفراتي إلى قدرة تونس على تامين التظاهرات الكبرى، وإحكام التنظيم ، قائلا: "التركيز الامني مترسخ في تونس وليس وليد اليوم "، ومعددا، في هذا الاطار، تجارب بلادنا في الغرض، بما فيها الاستعدادات الامنية والاستعلاماتية والاعداد البشري والمادي في القمة العربية العادية 30 التي انعقدت بتونس (مارس 2019)، بالاضافة الى حسن تامين المقابلات الرياضية والمهرجانات الكبرى.
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