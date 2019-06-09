تواصل ارتفاع الحرارة لتتجاوز المعدلات العادية من شهر جوان بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات

Dimanche 09 Juin 2019



وات

- تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات خلال هذا اليوم الأحد 9 جوان ويوم غد الاثنين 10جوان 2019 ، مع ظهور الشهيلي إذ تتجاوز المعدلات العادية من شهر جوان بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات.وحسب بلاغ صادر اليوم الأحد عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 37 و42 درجة لتصل إلى حدود 44 درجة مائوية بالجنوب الغربي.وينتظر أن تنخفض الحرارة تدريجيا بداية من يوم الغد الاثنين بمناطق أقصى الشمال ثم تشمل بقية المناطق يوم الثلاثاء 11 جوان 2019.تونس الكبرى 40 28بنزرت 40 27نابل 34 33زغوان 40 39باجة 40 34جندوبة 41 37الكاف 38 37سليانة 38 38سوسة 39 39المنستير 39 39المهدية 36 36القيروان 41 42سيدي بوزيد 39 41القصرين 37 38قفصة 40 42توزر 44 44قبلي 43 44صفاقس 37 37قابس 38 42مدنين 40 43تطاوين 40 42