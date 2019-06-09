تواصل ارتفاع الحرارة لتتجاوز المعدلات العادية من شهر جوان بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات

Dimanche 09 Juin 2019
وات - تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات خلال هذا اليوم الأحد 9 جوان ويوم غد الاثنين 10جوان 2019 ، مع ظهور الشهيلي إذ تتجاوز المعدلات العادية من شهر جوان بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات.
وحسب بلاغ صادر اليوم الأحد عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 37 و42 درجة لتصل إلى حدود 44 درجة مائوية بالجنوب الغربي.
وينتظر أن تنخفض الحرارة تدريجيا بداية من يوم الغد الاثنين بمناطق أقصى الشمال ثم تشمل بقية المناطق يوم الثلاثاء 11 جوان 2019.
وفي ما يلي جدول تفصيلي للحرارة القصوى المنتظرة خلال الأيام القليلة القادمة بمختلف الولايات.
الولاية الحرارة القصوى
تونس الكبرى 40 28
بنزرت 40 27
نابل 34 33
زغوان 40 39
باجة 40 34
جندوبة 41 37
الكاف 38 37
سليانة 38 38
سوسة 39 39
المنستير 39 39
المهدية 36 36
القيروان 41 42
سيدي بوزيد 39 41
القصرين 37 38
قفصة 40 42
توزر 44 44
قبلي 43 44
صفاقس 37 37
قابس 38 42
مدنين 40 43
تطاوين 40 42
وحسب بلاغ صادر اليوم الأحد عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 37 و42 درجة لتصل إلى حدود 44 درجة مائوية بالجنوب الغربي.
وينتظر أن تنخفض الحرارة تدريجيا بداية من يوم الغد الاثنين بمناطق أقصى الشمال ثم تشمل بقية المناطق يوم الثلاثاء 11 جوان 2019.
وفي ما يلي جدول تفصيلي للحرارة القصوى المنتظرة خلال الأيام القليلة القادمة بمختلف الولايات.
الولاية الحرارة القصوى
تونس الكبرى 40 28
بنزرت 40 27
نابل 34 33
زغوان 40 39
باجة 40 34
جندوبة 41 37
الكاف 38 37
سليانة 38 38
سوسة 39 39
المنستير 39 39
المهدية 36 36
القيروان 41 42
سيدي بوزيد 39 41
القصرين 37 38
قفصة 40 42
توزر 44 44
قبلي 43 44
صفاقس 37 37
قابس 38 42
مدنين 40 43
تطاوين 40 42
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