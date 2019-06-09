Radio Babnet Tunisie On Air: Malhoun Maroc - Mal7oun  

تواصل ارتفاع الحرارة لتتجاوز المعدلات العادية من شهر جوان بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات

Dimanche 09 Juin 2019

Dimanche 09 Juin 2019
وات - تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات خلال هذا اليوم الأحد 9 جوان ويوم غد الاثنين 10جوان 2019 ، مع ظهور الشهيلي إذ تتجاوز المعدلات العادية من شهر جوان بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات.

وحسب بلاغ صادر اليوم الأحد عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 37 و42 درجة لتصل إلى حدود 44 درجة مائوية بالجنوب الغربي.


وينتظر أن تنخفض الحرارة تدريجيا بداية من يوم الغد الاثنين بمناطق أقصى الشمال ثم تشمل بقية المناطق يوم الثلاثاء 11 جوان 2019.

وفي ما يلي جدول تفصيلي للحرارة القصوى المنتظرة خلال الأيام القليلة القادمة بمختلف الولايات.
الولاية الحرارة القصوى
تونس الكبرى 40 28
بنزرت 40 27
نابل 34 33
زغوان 40 39
باجة 40 34
جندوبة 41 37
الكاف 38 37
سليانة 38 38
سوسة 39 39
المنستير 39 39
المهدية 36 36
القيروان 41 42
سيدي بوزيد 39 41
القصرين 37 38
قفصة 40 42
توزر 44 44
قبلي 43 44
صفاقس 37 37
قابس 38 42
مدنين 40 43
تطاوين 40 42

  
  
     
  
cadre-8b48da0029078d5132c2ec4cb9f48ab4-2019-06-09 12:13:32






0 de 0 commentaires pour l'article 183621



En continu

الأحد 09 جوان 2019 | 5 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:39 16:10 12:25 04:59 03:04
39°
 40° % 16 :الرطــوبة
تونــس 30°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
40°-3029°-2130°-2229°-2240°-23
  • Avoirs en devises
    12785,1

  • (7 juin)
  • Jours d'importation
    72
  •              1 € = 3,32945 DT        1$ =2,98241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juin)   754,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560082271|183621 1646|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires