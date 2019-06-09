اريانة: بائع متجول يعتدي بالعنف على رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة

Dimanche 09 Juin 2019



وات

- تعرض رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة محمد حميد امس السبت الى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي من قبل بائع متجول بمحيط السوق البلدي باريانة، خلال محاولة منعه من الانتصاب بصفة عشوائية، وفق ما افادت به مصادر امنية مراسلة (وات) بالجهة.واكدت نفس المصادر ان "مناوشات جدت بين رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة والبائع المتجول لدى عملية مراقبة روتينية لمحيط السوق البلدي وسط المدينة بالتنسيق مع الشرطة البيئية في محاولة لمنع الانتصاب العشوائي لتجار بيع الخضر والغلال واستغلال الطريق العام حيث تطورت المناوشات الى تشابك بالايدي واعتداء بالعنف مما استدعى التدخل الامني قبل ان يلوذ المعتدي بالفرار".من جانبه بين رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة لمراسلة (وات) تعرضه للعنف اللفظي والمادي من قبل بائع غلال متجول بمحيط السوق البلدي باريانة منددا ب"التهديد الواضح الذي ما فتئ يطال اعضاء المجلس البلدي باريانة من قبل عدد من المخالفين بالمنطقة البلدية" في اشارة الى تعرض النائبة الاولى لرئيس بلدية اريانة نهال بن عمر مؤخرا الى الاعتداء بالعنف بعد معاينتها لكشك مخالف بمنطقة المنزه السادس.واعتبر حميد ان "ما تعرض له من اهانة وعنف يمس المجلس البلدي برمته مثلما يمس هيبة المجالس البلدية المنتخبة باعتبارها هيكلا متطوعا لتنظيم المدن ومنع التجاوزات الحاصلة في مجال التعدي على الملك العام والانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف والبناءات العشوائية بمختلف اشكالها"، ودعا السلطات المحلية والجهوية الى "تحمل مسؤولياته في معاضدة المجهود البلدي للحد من الاخلالات الحاصلة وتطبيق القانون على المخالفين وحماية المستشارين البلديين في سعيهم لضمان حد ادنى من العيش الكريم للمتساكنين في كنف احترام القانون" حسب تعبيره.