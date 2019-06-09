المرزوقي و السلحفاة الجاسوسة !

Dimanche 09 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد المنصف المرزوقي على صفحته الرسمية الفايسبوك تدوينة طريفة أرفقها بصورة سلحفاة داخل مكتبه ، معتبرا أنه تفاجأ بوجودها متسائلا بشكل ساخر عن تفسير ذلك عبر فرضيتين ،الأولى أن تكون سلحفاة جاسوسة بعثتها مخابرات محور الشر و الثانية أن تكون سلحفاة مثقفة تعودت زيارة مكتبه للنهل من كتب الشعر و الأدب لينفضح أمرها هذا الصباح ،ورجح المرزوقي الفرضية الثانية داعيا متابعي صفحته إلى إبداء رأيهم ،حيث إعتبرها البعض "بشرة خير " و شبهها آخرون بالثورة التونسية البطيئة فيما تبنّى البعض نظرية المؤامرة بجدية داعين الرئيس السابق إلى أخذ الحيط و التثبت من هذا الزائر الغريب و المريب ...
وهذا نص التدوينة :
" ما يجعل الحياة مشوقة أنها دائما زاخرة بالمفاجآت
هذا الصباح وجدت...... سلحفاة في مكتبتي !!!!!!
من أين خرجت وأي طريق أخذت لدخول بيتي ثم مكتبتي ؟ العلم عند الله
احتمالان لا ثالث لهما
إما هي سلحفاة جاسوسة بعثتها مخابرات محور الشرّ
وإما هي سلحفاة مثقفة تعودت منذ سنين زيارة مكتبي لتنهل من كتب الشعر والأدب وانفضح أمرها هذا الصباح .
لا أدري ما رأيكم لكنني أميل شخصيا للفرضية الثانية .
ولا بدّ للبسمة أن تعود ....نهاركم زين ."
وهذا نص التدوينة :
" ما يجعل الحياة مشوقة أنها دائما زاخرة بالمفاجآت
هذا الصباح وجدت...... سلحفاة في مكتبتي !!!!!!
من أين خرجت وأي طريق أخذت لدخول بيتي ثم مكتبتي ؟ العلم عند الله
احتمالان لا ثالث لهما
إما هي سلحفاة جاسوسة بعثتها مخابرات محور الشرّ
وإما هي سلحفاة مثقفة تعودت منذ سنين زيارة مكتبي لتنهل من كتب الشعر والأدب وانفضح أمرها هذا الصباح .
لا أدري ما رأيكم لكنني أميل شخصيا للفرضية الثانية .
ولا بدّ للبسمة أن تعود ....نهاركم زين ."
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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