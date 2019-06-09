القصرين: المستشفى الجهوي يستقبل 13 شخصا تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة بسبب شجار

Dimanche 09 Juin 2019
وات - إستقبل المستشفى الجهوي بالقصرين، اليوم الأحد، 11 رجلا وإمراتين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة بسبب شجار جد صباحا بين عدد من الأقارب في منطقة وادي الحطب بمعتمدية سبيبة، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.
وذكر الشعباني في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنه "تم إخضاع أحد المصابين إلى عملية جراحية ووصفت حالة بقية المصابين بالمستقرة".
ووفق مصدر أمني بالجهة فان أسباب الشجار تعود، وفق المعطيات الاولية، إلى "إعتداء شاب على فتاة أصيلة المنطقة"، واضاف أنه "لم يتقدم إلى حدّ الآن أي شخص بشكاية والأبحاث جارية لمعرفة حيثيات الحادثة".
وذكر الشعباني في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنه "تم إخضاع أحد المصابين إلى عملية جراحية ووصفت حالة بقية المصابين بالمستقرة".
ووفق مصدر أمني بالجهة فان أسباب الشجار تعود، وفق المعطيات الاولية، إلى "إعتداء شاب على فتاة أصيلة المنطقة"، واضاف أنه "لم يتقدم إلى حدّ الآن أي شخص بشكاية والأبحاث جارية لمعرفة حيثيات الحادثة".
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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