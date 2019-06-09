صفاقس : إخلاء عمارة آيلة للسقوط من السكان في معتمدية ساقية الداير بقرار من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث

Dimanche 09 Juin 2019



وات

- قامت السلط المحلية والجهوية لولاية صفاقس مساء اليوم السبت بإخلاء عمارة سكنية آيلة للسقوط من السكان في معتمدية ساقية الداير وذلك بقرار من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث التي تم تفعيلها برئاسة والي الجهة عادل الخبثاني.وتمت عملية إجلاء العائلات الستة القاطنة بهذه العمارة ذات الثلاث طوابق بحضور مصالح البلدية والأمن والحماية المدنية والتجهيز والإسكان والولاية، إلى جانب عدد من المقاولين والخبراء الذين تم تسخيرهم للغرض كما بين ذلك المعتمد الأول لولاية صفاقس، عبد الباسط المنصري، الذي كان على عين المكان في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.واتخذت المصالح الجهوية جملة من الإجراءات الاحتياطية الاستعجالية المرافقة لعملية الإجلاء وتتمثل في غلق الطريق المؤدية للعمارة وقطع الكهرباء عنها تحسبا لكل طارئ.وإثر عملية الإجلاء تولى أحد المقاولين المسخرين ترميم إحدى دعائم العمارة المتآكلة بما يحول دون انهيار المبنى على أن يتم فسح المجال لخبراء أحد مكاتب الدراسات لاستكمال الاختبارات الضرورية والتي سيتحدد إثرها مصير العمارة إما الترميم أو الإزالة بحسب المعتمد الأول.من جهته، أكد رئيس بلدية ساقية الداير خالد الصامت أن البلدية قامت في الفترة الأخيرة بسلسلة من الاختبارات شملت عددا من العمارات والمباني في إطار التوقي من مخاطر الانهيار جراء وجود تصدعات أو عيوب في البناء والأسس.