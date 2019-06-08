Radio Babnet Tunisie On Air: Verdi - Overture  

ندوة وطنية حول ''دور التكنولوجيا في الحد من التلوث الهوائي'' يوم 12 جوان 2019

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
وات - ينظم مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ندوة وطنية تحت عنوان "دور التكنولوجيا في الحد من التلوث الهوائي"، يوم 12 جوان 2019 بمقر المركز بتونس العاصمة.

وتهدف هذه الندوة وفق ورقة تقديمية للوكالة الوطنية لحماية المحيط، إلى إبراز أهم المستجدات التكنولوجية التي تم توظيفها لمقاومة التلوث الهوائي من خلال تقديم مستجدات الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء وخاصة منها منظومة النمذجة الرقمية للتنبؤ بنوعية الهواء التي تم وضعها على ذمة المواطنين بموقع (واب) الوكالة الوطنية لحماية المحيط.


وسيجري خلال الندوة عرض مخطط المحافظة على نوعية الهواء في تونس الكبرى بالاضافة الى تسليط الضوء على دور مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة في الاحاطة الفنية بالمؤسسات الصناعية للحد من التلوث الهوائي وأهم آليات التمويل المتاحة لمقاومة هذا التلوث.

ويشارك في هذه الندوة خبراء مختصون بمؤسسات عمومية وخاصة ومراكز بحث ومساندة فنية ومكاتب دراسات وممولين أجانب علاوة على ممثلي المجتمع المدني والاعلام.
وسيتخلل هذه الندوة عدة مداخلات وإقامة ورشتي عمل حول "اختيار التكنولوجيا ذات الأولوية للحد من الغازات الدفينة وللتأقلم معها" .

  
  
     
  
cadre-76d2283fd1e47cb7f8656a1b61b3de1b-2019-06-08 22:08:52






0 de 0 commentaires pour l'article 183605



En continu

السبت 08 جوان 2019 | 4 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:39 16:10 12:25 04:59 03:05
26°
 25° % 50 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-2441°-2730°-2128°-2136°-22
  • Avoirs en devises
    12785,1

  • (7 juin)
  • Jours d'importation
    72
  •              1 € = 3,32945 DT        1$ =2,98241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juin)   754,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560033417|183605 424|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires