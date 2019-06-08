اجتماع « مجلس المائة » بتونس يومي 11 و 12 جوان الجاري تحضيرا لقمة ضفتي المتوسط بمرسيليا

Samedi 08 Juin 2019
وات - تحتضن مدينة مرسيليا الفرنسية يوم 24 جوان الجاري، قمة ضفتي المتوسط التي يحضرها رؤساء الدول والحكومات، والتي تهدف إلى تفعيل دور المُجتمع المدني في 10 دول متوسطية في دفع التعاون الإقليمي بالمنطقة، من أجل متوسط أكثر إنفتاحا وإيجابية.
وتم في هذا الصدد، تكوين لجنة توجيهية تضم 10 ممثلين عن كل دولة متوسطية مشاركة أطلق عليها اسم « مجلس المائة »، تقوم بضبط أجندا جديدة لمنطقة المتوسط، وتتولى تنسيق أعمال هذا المجلس رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السابقة وداد بوشماوي (محرزة على جائزة نوبل للسلام سنة 2015). ومن المنتظر أن يجتمع « مجلس المائة » يومي 11 و12 جوان الجاري بتونس من أجل إختيار المقترحات والمبادرات التي سيتم طرحها خلال قمة مرسيليا.
وتستضيف تونس في هذا الاجتماع التحضيري، 8 بلدان من الضفة الشمالية للمتوسط (إسبانيا وإيطاليا ومالطة والبرتغال)، ومن الضفة الجنوبية للمتوسط (الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا)، بما يجعل من هذا الاجتماع بمثابة أوسع استشارة لممثلين أكفاء بدول الحوض الغربي للمتوسط.
وستكون قمة مرسيليا على شاكلة الحوار 5 زائد 5 ، وستتميز بتشريك المجتمع المدني والشباب بفاعلية في صياغة أجندا جديدة للفضاء المتوسطي، من خلال طرح مشاريع مبتكرة ومجددة.
وستحضر قمة مرسيليا منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية هامة على غرار البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ومؤسسة « آنا ليند للثقافات »، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط .
يشار إلى أنه تم في إطار الإعداد لقمة ضفتي المتوسط، عقد خمس منتديات إقليمية تحضيرية تناولت مواضيع تتصل بالطاقة (الجزائر 8 أفريل 2019)، والشباب والتعليم والتنقل (مالطا 24 و 25 أفريل 2019)، والاقتصاد والقدرة التنافسية (المغرب 29 أفريل 2019) ، والثقافة والإعلام والسياحة (مدينة مونبولييه الفرنسية 2 و 3 ماي 2019) والبيئة والتنمية المستدامة (مدينة باليرمو الإيطالية 16 ماي 2019).
وقد شهدت هذه المنتديات التحضيرية، حضور مئات من المشاركين من الجمعيات ومن مجالات البحث والتكوين والتعاون، وتم خلالها عرض مئات المشاريع وتجميعها ضمن مقترحات المجتمع المدني.
يذكر أن قمة ضفتي المتوسط جاءت بمبادرة من الرئيس الفرنسية ايمانويل ماكرون، الذي كان قد أعلن خلال زيارة أداها إلى تونس، عن رغبته في عقد قمة خاصة ببلدان المتوسط بفرنسا.
وتم في هذا الصدد، تكوين لجنة توجيهية تضم 10 ممثلين عن كل دولة متوسطية مشاركة أطلق عليها اسم « مجلس المائة »، تقوم بضبط أجندا جديدة لمنطقة المتوسط، وتتولى تنسيق أعمال هذا المجلس رئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السابقة وداد بوشماوي (محرزة على جائزة نوبل للسلام سنة 2015). ومن المنتظر أن يجتمع « مجلس المائة » يومي 11 و12 جوان الجاري بتونس من أجل إختيار المقترحات والمبادرات التي سيتم طرحها خلال قمة مرسيليا.
وتستضيف تونس في هذا الاجتماع التحضيري، 8 بلدان من الضفة الشمالية للمتوسط (إسبانيا وإيطاليا ومالطة والبرتغال)، ومن الضفة الجنوبية للمتوسط (الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا)، بما يجعل من هذا الاجتماع بمثابة أوسع استشارة لممثلين أكفاء بدول الحوض الغربي للمتوسط.
وستكون قمة مرسيليا على شاكلة الحوار 5 زائد 5 ، وستتميز بتشريك المجتمع المدني والشباب بفاعلية في صياغة أجندا جديدة للفضاء المتوسطي، من خلال طرح مشاريع مبتكرة ومجددة.
وستحضر قمة مرسيليا منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية هامة على غرار البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ومؤسسة « آنا ليند للثقافات »، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط .
يشار إلى أنه تم في إطار الإعداد لقمة ضفتي المتوسط، عقد خمس منتديات إقليمية تحضيرية تناولت مواضيع تتصل بالطاقة (الجزائر 8 أفريل 2019)، والشباب والتعليم والتنقل (مالطا 24 و 25 أفريل 2019)، والاقتصاد والقدرة التنافسية (المغرب 29 أفريل 2019) ، والثقافة والإعلام والسياحة (مدينة مونبولييه الفرنسية 2 و 3 ماي 2019) والبيئة والتنمية المستدامة (مدينة باليرمو الإيطالية 16 ماي 2019).
وقد شهدت هذه المنتديات التحضيرية، حضور مئات من المشاركين من الجمعيات ومن مجالات البحث والتكوين والتعاون، وتم خلالها عرض مئات المشاريع وتجميعها ضمن مقترحات المجتمع المدني.
يذكر أن قمة ضفتي المتوسط جاءت بمبادرة من الرئيس الفرنسية ايمانويل ماكرون، الذي كان قد أعلن خلال زيارة أداها إلى تونس، عن رغبته في عقد قمة خاصة ببلدان المتوسط بفرنسا.
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