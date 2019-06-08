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وزارة الشؤون الخارجية: فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
تعلم وزارة الشؤون الخارجية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية وذلك لاصحاب الشهائد التالية :
أ – الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو شهادة معادلة لها في الاختصاصات التالية:
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة العربية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الانجليزية.

- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الفرنسية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الألمانية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الروسية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في اللغة والآداب والحضارة الصينية.
- الشهادة الوطنية للإجازة في القانون. - الشهادة الوطنية للإجازة في الاقتصاد.
- الشهادة الوطنية للإجازة في علوم الإعلام والاتصال.
ب – شهادة الأستاذية نظام قديم في نفس الاختصاصات المذكورة آنفا.

وسيجرى الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات يوم 25 أوت 2019.

وقد حدد تاريخ ختم سجل الترشحات عبر البوابة الوطنية للمناظرات يوم 27 جوان 2019.

وحدد تاريخ ختم سجل الترشحات بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الخارجية أو عبر البريد يوم 28 جوان 2019.
وحدد عدد الخطط المراد تسديدها بخمسين (50) خطة.

  
  
     
  
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