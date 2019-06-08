جندوبة: بلدية بوسالم تشرع في حملة مداواة للقضاء على الحشرات

Samedi 08 Juin 2019



وات

- انطلقت، اليوم السبت، ببلدية بوسالم، حملة لمقاومة الحشرات استهدفت النقاط السوداء في عدد من الأحياء من بينها حي حشاد، وحي البحايرية، وحي الكرامة، وحي الأمين وغيرها.وجاءت هذه الحملة، التي يصفها عدد من المتساكنين بالمتأخرة، استجابة لطلبات وتشكيات متواترة رفعها الأهالي لاسيما بعد أن باتت الحشرات تحاصر منازلهم وتعكر راحتهم.ووفق ما أكده رئيس البلدية، الهاشمي البنقاجي، لمراسل (وات) بجندوبة، فإن حملة المداواة تزامنت مع الارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة بعد أن عرفت الجهة فترات طويلة من التقلبات المناخية تراوحت بين الأمطار وبرودة طقس، ساهمت في تأجيل عمليات التفريخ التي برزت وباتت تستوجب اولا مداواة النقاط السوداء باعتبارها الأكثر خطورة، وثانيا مداواة الأشجار باعتبارها مكمنا من مكامن التفريخ وإنتاج الحشرات.وكان عدد من المتساكنين قد اشتكوا من هذا الوضع في عرائض وجهوها لبلدية المكان وعدد من المسؤولين تراوحت بين الشكايات الشفوية والمكتوبة، فيما اختار آخرون توجيه رسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وصفحات البلدية والولاية ارفقت بصور لتكدس الفضلات والمياه الراكدة وخاصة فضلات الحيوانات التي باتت تقلق عددا من المتساكنين، سواء تعلق الأمر بالروائح الكريهة، أو بأكداس الفضلات أوببقايا الخضر والغلال المتعفنة.