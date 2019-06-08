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'' الصداقة والأخوة التونسية المغربية أكبر من أي كأس أو بطولة '' (الاتحاد العربي للصحافة الرياضية)

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
tap - ابرز الإتحاد العربي للصحافة الرياضية ب"كل فخر واعتزاز تميز الأندية العربية في المسابقات القارية الإفريقية " ودعا حكماء الإعلام الرياضي في تونس والمغرب البلدين الشقيقين لكي يحولوا دون تزايد الإحتقان والتشنج من خلال نشر الكلمة الرصينة والأمينة الخيرة التي تمنع أي إساءة للفريقين أو البلدين وتُعلي مبدأ الروح الرياضية .

واشار الاتحاد في بيانه الى" ان الصداقة والأخوة المغربية التونسية أكبر من أي كأس أو بطولة خاصة وأن هناك هيئات منصفة تحقق العدالة " مضيفا إن الإتحاد العربي للصحافة الرياضية يدرك أن الأمر سحابة صيف وأن العقلاء وقادة الكرة والإعلام الرياضي الواعي سيضعون الأمور في نصابها الصحيح حسب ما افاد بذلك الناطق الإعلامي للاتحاد العربي عوني فريج .


  
  
     
  
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