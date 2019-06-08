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حزب البديل التونسي يطلق استشارة وطنية واسعة لاختيار مرشحيه للإنتخابات التشريعية

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
وات - أعلن حزب البديل التونسي، عن إطلاق إستشارة وطنية واسعة ومفتوحة على مناضلات ومناضلي الحزب داخل البلاد وفي المهجر، وعلى الشخصيات والكفاءات الوطنية في كل الجهات والقطاعات ومكونات المجتمع المدني، لاختيار مرشحي الحزب للإنتخابات التشريعية القادمة بكامل الدوائر الإنتخابية.
وأوضح الحزب في بلاغ أصدره اليوم السبت، عقب إجتماع مكتبه السياسي الموسع بمقره المركزي بالعاصمة، أن هذه الإستشارة الوطنية تهدف الى تشريك الجميع في ضبط القائمات التي يستعد الحزب لتقديمها للإنتخابات التشريعية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2019 .



  
  
     
  
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