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قابس: وقفة احتجاجية لتجديد رفض مكونات المجتمع المدني بالجهة عملية انزال الفحم البترولي بالميناء التجاري

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
وات - نفّذ نشاط في المجتمع المدني بقابس، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام الميناء التجاري بقابس جدّدوا خلالها رفضهم لانزال مادة الفحم البترولي بهذا الميناء، وذلك على خلفية رسو سفينة محملة بمادة الفحم البترولي به، والتي أكد مصدر مسؤول بالميناء لمراسل (وات) بالجهة ان حمولتها موجهة لفائدة شركة الاسمنت بقابس.

ووجّهت مكوّنات المجتمع المدني المشاركة في هذا الحراك الاحتجاجي مكتوبا إلى المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ طالبت فيه بمراجعة قرار افراغ شحنة هذه الباخرة بالميناء التجاري بقابس.
هذا وحمل المكتوب المذكور توقيع 20 جمعية ومنظمة من بينها جمعيات "على خاطرك يا قابس"، و"المرصد الجهوي للتنمية"، و"من حقي"، والاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقابس.


وكانت هذه المكونات قد أصدرت يوم 4 جوان الجاري بيانا وجهته للرأي العام، واطلع عليه مراسل (وات)، جدّدت فيه التأكيد على موقفها السابق الرافض قطعيا لانزال أي كمية من مادة الفحم البترولي بميناء قابس التجاري، وأعلنت فيه عن مواصلة التصدي بجميع الأشكال المشروعة لانزال اي مواد ملوّثة بهذا الميناء ودعت أهالي ولاية قابس للوقوف والتصدي لسياسة التعامل مع قابس كمكب للنفايات.
وكانت عمليات إفراغ الفحم البترولي بالميناء التجاري بقابس قد لقيت معارضة شديدة من قبل نواب الجهة بمجلس نواب الشعب ومن منظماتها الوطنية ومجالسها البلدية ومجتمعها المدني الذين طالبوا بتطوير نشاط هذا الميناء الذي يتمتع بأكبر غاطس بحري في البلاد بإحداث خط بحري لنقل الحاويات خاصة وان الجهة تعد من الأقطاب التصديرية الهامة.

  
  
     
  
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