Radio Babnet Tunisie On Air: Marwan Khouri - Khouri  

علي العريض في الذكرى 38 للإعلان عن تأسيس حركة النهضة: قطعنا شوطا متقدما في الإستعداد للإنتخابات التشريعية

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
وات - أفاد عضو المكتب السياسي والنائب الثاني لرئيس حركة النهضة علي العريض، اليوم السبت، بأن أولوية الحركة في هذه الفترة هو إعداد قائمات الانتخابات التشريعية، مبينا أن الحركة قطعت شوطا متقدما في هذا الاتجاه، وأعدت برنامجا واقعيا للسنوات الخمس القادمة.
وأضاف العريض، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في الاحتفال بالذكرى 38 للإعلان عن تأسيس حركة النهضة، أن الحركة بصدد البحث عن مرشح من داخلها للإنتخابات الرئاسية، مبينا أنه في صورة تعذر عليها ذلك، فإنها ستنظر في مسألة دعم أفضل المترشحين المتقدمين لهذا الإستحقاق الإنتخابي.

وأوضح بخصوص انفتاح الحركة على الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، أن العلاقة التي تحكم الحركة في الوقت الحاضر مع باقي مكونات المشهد السياسي قائمة على المنافسة النزيهة وفي كنف الوحدة الوطنية.


واعتبر أنه بعد مرور 50 سنة على انبعاث حركة النهضة، من بينها 38 سنة من النضال السياسي ضد الاستبداد و8 سنوات من المشاركة في الحكم، فقد أصبحت اليوم حزبا وطنيا ناضجا ومسؤولا بما يحول دون سقوطها في الانحرافات، وتملك من الواقعية ما يجعلها قادرة على إيجاد حلول عملية، وفق تقديره.
وفي تقييمه لعمل الحزب منذ انبعاثه، أشار إلى أن النهضة هي الحركة الوحيدة التي تصدر دوريا تقييما لعملها كل عشر سنوات بهدف تعديل توجهاتها، لأنها في حاجة للمراجعات باستمرار لتتطور.

يذكر أن حركة النهضة نظمت اليوم بمناسبة الذكرى 38 للإعلان عن تأسيسها (1981-2019) ندوة احتفالية بعنوان "مسيرة متجددة لتونس أفضل" تضمنت مداخلات لعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية كالوزير الأسبق حمودة بن سلامة والوزير الأسبق، والأمين العام المساعد الحالي لجامعة الدول العربية عبد اللطيف عبيد، والأستاذ الجامعي والناشط السياسي محمد المستيري.

وتأسست حركة الاتجاه الإسلامي (المسمى القديم لحركة النهضة) بصفة رسمية في 6 جوان 1981 ، بعد قرابة عقد من النشاط غير الرسمي، وتم الاعتراف بحركة النهضة كحزب سياسي في تونس عقب الثورة، وهي تعد اليوم من بين أهم الأحزاب السياسية في البلاد.

  
  
     
  
cadre-decb011e3897ecdfe6f5ee9711103e8d-2019-06-08 16:18:20






0 de 0 commentaires pour l'article 183593



En continu

السبت 08 جوان 2019 | 4 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:39 16:10 12:25 04:59 03:05
29°
 28° % 58 :الرطــوبة
تونــس 22°
3.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
28°-2241°-2928°-2129°-2230°-21
  • Avoirs en devises
    12785,1

  • (7 juin)
  • Jours d'importation
    72
  •              1 € = 3,32945 DT        1$ =2,98241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juin)   754,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560011285|183593 781|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires