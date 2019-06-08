الباحثة Anne wolf :لزهر العكرمي أخبرني سنة 2014 أن قوس حركة النهضة سيغلق تماما كما أغلق قوس الإخوان في مصر

Samedi 08 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في كتابها islam politic in tunisia و الذي صدر سنة 2018 و كان في شكل بحث أكاديمي حول حركة النهضة التونسية قبل الثورة و بعدها قالت الباحثة في جامعة كامبريدج البريطانية Anne wolf
في مقدّمة الكتاب بأن حركة نداء تونس قد تشكلت من مجموعات سياسية غير متجانسة جمعها الخوف من إكتساح الإسلاموية للبلاد و هو ما أخفى خلافاتهم وقتيا ،حيث تكوّن هذا الحزب من رموز النظام السابق ،و اليساريين و النقابيين و ناشطات نسوية ،و شخصيات سياسية مستقلة ،و هناك أصوات داخله ترفض حتى حق الإسلاميين في البقاء سياسيا ،فقد أخبرني لزهر العكرمي و هوأحد مؤسسي حركة نداء تونس ،بأن قوس حركة النهضة سيغلق تماما كما أغلق قوس الإخوان في مصر سنة 2013 بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي و ما تلاه من قمع لنشطاء الإخوان .
هذا العداء العميق للإسلاميين دفع بالقيادات العلمانية في البداية إلى منح النهضة حقيبة وزارية واحدة في الحكومة ،التي تشكّلت بعد الإنتخابات البرلمانية سنة 2014،على الرغم من حصولها على تسعة و ستين مقعدا من أصل 217 مقعدا في مجلس نوّاب الشعب ،في حين تم إسناد ستة وزارات بينها الداخلية لحركة نداء تونس .
في مقدّمة الكتاب بأن حركة نداء تونس قد تشكلت من مجموعات سياسية غير متجانسة جمعها الخوف من إكتساح الإسلاموية للبلاد و هو ما أخفى خلافاتهم وقتيا ،حيث تكوّن هذا الحزب من رموز النظام السابق ،و اليساريين و النقابيين و ناشطات نسوية ،و شخصيات سياسية مستقلة ،و هناك أصوات داخله ترفض حتى حق الإسلاميين في البقاء سياسيا ،فقد أخبرني لزهر العكرمي و هوأحد مؤسسي حركة نداء تونس ،بأن قوس حركة النهضة سيغلق تماما كما أغلق قوس الإخوان في مصر سنة 2013 بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي و ما تلاه من قمع لنشطاء الإخوان .
هذا العداء العميق للإسلاميين دفع بالقيادات العلمانية في البداية إلى منح النهضة حقيبة وزارية واحدة في الحكومة ،التي تشكّلت بعد الإنتخابات البرلمانية سنة 2014،على الرغم من حصولها على تسعة و ستين مقعدا من أصل 217 مقعدا في مجلس نوّاب الشعب ،في حين تم إسناد ستة وزارات بينها الداخلية لحركة نداء تونس .
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
Sur: الباحثة Anne wolf :لزهر العكرمي أخبرني سنة 2014 أن قوس حركة النهضة سيغلق تماما كما أغلق قوس الإخوان في مصر