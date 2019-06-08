Radio Babnet Tunisie On Air: Georges Wassouf - Mita Achoufak  

ذهيبة : مقتل شخص في حادث دهس بسيارة تم على اثرها ايقاف المتهم بتهمة القتل العمد

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
جد فجر اليوم حادث وسط مدينة ذهيبة ادى الى وفاة شخص على عين المكان و اصابة اخروفق ما افاد مصدر امني صورة الحادث تتمثل في عملية دهس بسيارة تم على اثرها ايقاف المتهم بتهمة القتل العمد بعد ان سلم نفسه الى السلط الامنية بالمنطقة و لا يزال البحث متواصلا في ملابسات الجريمة فيما احيلت الجثة الى الى لمستشفى الجهوي بتطاوين في انتظار احالتها على التشريح وفق افادة مصدر طبي.

المصدر: اذاعة تطاوين


  
  
     
  
cadre-c1e2fb63ec6b289b37d50425a018c197-2019-06-08 12:52:09






0 de 0 commentaires pour l'article 183582



En continu

السبت 08 جوان 2019 | 4 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:39 16:10 12:25 04:59 03:05
28°
 38° % 58 :الرطــوبة
تونــس 27°
4.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
38°-2741°-2928°-2129°-2230°-21
  • Avoirs en devises
    12785,1

  • (7 juin)
  • Jours d'importation
    72
  •              1 € = 3,32945 DT        1$ =2,98241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juin)   754,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559995069|183582 140|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires