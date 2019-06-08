ذهيبة : مقتل شخص في حادث دهس بسيارة تم على اثرها ايقاف المتهم بتهمة القتل العمد

Samedi 08 Juin 2019



جد فجر اليوم حادث وسط مدينة ذهيبة ادى الى وفاة شخص على عين المكان و اصابة اخروفق ما افاد مصدر امني صورة الحادث تتمثل في عملية دهس بسيارة تم على اثرها ايقاف المتهم بتهمة القتل العمد بعد ان سلم نفسه الى السلط الامنية بالمنطقة و لا يزال البحث متواصلا في ملابسات الجريمة فيما احيلت الجثة الى الى لمستشفى الجهوي بتطاوين في انتظار احالتها على التشريح وفق افادة مصدر طبي.المصدر: اذاعة تطاوين