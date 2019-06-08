تقديم مطالب الانتفاع بالتقسيط في دفع الخطايا والاداءات والمعاليم الديوانية قبل يوم 30 جوان

Samedi 08 Juin 2019
وات - أكدت الإدارة العامة للديوانة، أنّه يتعيّن على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الرّاغبين في الانتفاع بالتقسيط في دفع الخطايا والأداءات والمعاليم الديوانية المتخلّدة بذمّتهم، أن يتقدّموا بمطلب في الغرض إلى الإدارة العامة للديوانة قبل يوم 30 جوان 2019.
ويندرج هذا الاجراء في إطار تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية 2019 والمتعلقة بإقرار تخفيض لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخلدة بذمتهم ديون ديوانية موضوع محاضر أو أحكام قضائية مؤرخة قبل غرّة جانفي 2019.
ويتم الدفع على النحو التالي:
10% من مبلغ الخطايا التي تقلّ عن 1 مليون دينار و5% من مبلغ الخطايا التي تفوق 1 مليون دينار.
وأوضحت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها السبت، انه يتم منح التخفيض المذكور أعلاه شريطة دفع كامل مبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة وما تبقى من الخطايا قبل غرة جانفي 2020 أو اكتتاب روزنامة دفع بالتقسيط قبل غرة جويلية 2019، على أن يتم دفع القسط الأول بتاريخ إبرام الروزنامة.
ويمكن للمعنيين بالأمر سحب أنموذج مطلب الإنتفاع بالتخفيض عبر الرابط الموجود بموقع الواب للإدارة العامة للديوانة www.douane.
gov.tn أو من مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة أو الإدارات الجهوية للديوانة أو مختلف المكاتب الديوانية، وتعميره ثمّ إيداعه مباشرة بهذه المكاتب حسب مرجع النظر.
كما يمكن الحصول على مزيد التوضيحات والإرشادات بالإتصال المباشر أو عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني بمصالح الإدارة العامة للديوانة.
ويندرج هذا الاجراء في إطار تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية 2019 والمتعلقة بإقرار تخفيض لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخلدة بذمتهم ديون ديوانية موضوع محاضر أو أحكام قضائية مؤرخة قبل غرّة جانفي 2019.
ويتم الدفع على النحو التالي:
10% من مبلغ الخطايا التي تقلّ عن 1 مليون دينار و5% من مبلغ الخطايا التي تفوق 1 مليون دينار.
وأوضحت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها السبت، انه يتم منح التخفيض المذكور أعلاه شريطة دفع كامل مبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة وما تبقى من الخطايا قبل غرة جانفي 2020 أو اكتتاب روزنامة دفع بالتقسيط قبل غرة جويلية 2019، على أن يتم دفع القسط الأول بتاريخ إبرام الروزنامة.
ويمكن للمعنيين بالأمر سحب أنموذج مطلب الإنتفاع بالتخفيض عبر الرابط الموجود بموقع الواب للإدارة العامة للديوانة www.douane.
gov.tn أو من مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة أو الإدارات الجهوية للديوانة أو مختلف المكاتب الديوانية، وتعميره ثمّ إيداعه مباشرة بهذه المكاتب حسب مرجع النظر.
كما يمكن الحصول على مزيد التوضيحات والإرشادات بالإتصال المباشر أو عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني بمصالح الإدارة العامة للديوانة.
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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